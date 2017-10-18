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07:24 (мск), источник: СуперОмск

Качество питания школьников озаботило омских депутатов

В минувший вторник, 17 октября, прошло заседание комитета по социальным вопросам Омского городского Совета.

Больше всего обсуждений вызвали доклады главы департамента образования города Екатерины Спеховой.

По ее словам, 70% всех учащихся прибегают к услугам школьных столовых. При этом большая из них часть — около 90% — ученики 1−4 классов. Меньше всего горячее питание интересует старшеклассников — всего лишь 30% учащихся 10−11 классов регулярно наведываются в столовые.

«На данный момент стоимость одного обеда колеблется в пределах 60−75 рублей. При этом всего лишь 10% омских семей получают субсидии на горячее школьное питание — по сути, стоимость каждого обеда у них снижается на 10 рублей. На данный момент в 38 или 39 школах есть теплицы, но работают из них далеко не все», — отмечает Спехова.

Однако, депутаты решили реально смотреть на вещи — Андрей Никитин усомнился в том, что все деньги, которые тратятся на горячее питание, используются впрок детям.

«Хорошие цифры говорите, но фактически многие школьники, особенно младшеклассники, едят один раз в неделю. Огромное количество еды просто выбрасывается, потому что надо качество дорабатывать. Некоторые классы целиком не едят не потому что дорого, а потому что невкусно», — считает депутат.

Вопросами вкуса задался и Сергей Лицкевич. Депутат поинтересовался у представителей мэрии, имеют ли родители детей доступ к контролю качества пищи. На это народный избранник получил вполне прямой ответ — существуют особые комиссии, в число которых входят родители учеников и попасть туда может каждый. Подобные организации не только напрямую могут влиять на меню, но и всегда его дегустируют и следят за всем производством горячего питания, начиная от состояния изначальных продуктов до конечного результата.

Елена Кокорина, в свою очередь, вспомнила о том, что 10 лет назад все омские школьники пили молоко в столовых вне зависимости от того, сдавали деньги на питание они или нет. В итоге, несмотря на большое количество вопросов и замечаний, информацию, оглашенную чиновницей, депутаты приняли к сведению.

Кроме того, глава комитета Максим Астафьев пообещал, что депутатский корпус будет еще усерднее работать над вопросами, вызывающими живой интерес у омичей, особенно — вопросами образования.

«Во время избирательной кампании каждый из депутатов проникся интересами электората. Поэтому каждый из нас будет действовать еще активнее в таких животрепещущих вопросах, особенно в образовании. Прошлый созыв уделял много внимания этой проблеме, и мы тоже не отстанем», — резюмировал Астафьев.

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