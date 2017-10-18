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07:11 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Пять сессий Законодательного собрания Иркутской области состоится до конца года

Ближайшее заседание пройдет 25 октября.

Источник: IrkutskMedia.ru

Парламент Иркутской области планирует провести до конца года пять сессионных заседаний. Ближайшее мероприятие состоится 25 октября в большом зале «Байкал Бизнес Центра» в Иркутске. Об этом рассказал председатель областного парламента Сергей Брилка, сообщает ИА IrkutskMedia.

Согласно регламенту ЗС, сессии проводятся один раз в месяц, основная работа над законопроектами ведется в постоянных комитетах и комиссиях. Необходимость увеличения количества сессий до конца года обусловлена работой над бюджетом региона на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов.

«Кроме того, в оперативном порядке необходимо провести корректировку бюджета 2017 года для выравнивания бюджетов муниципальных образований и ликвидации финансового разрыва, о котором муниципалитеты заявили в конце сентября. Первую сессию в ноябре решено провести уже в первой декаде месяца, так как после утверждения корректировки расходов областной казны муниципалитетам потребуется время на освоение средства до конца года», — говорится в сообщении.

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