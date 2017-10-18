Пять сессий Законодательного собрания Иркутской области состоится до конца года

Источник: IrkutskMedia.ru

Парламент Иркутской области планирует провести до конца года пять сессионных заседаний. Ближайшее мероприятие состоится 25 октября в большом зале «Байкал Бизнес Центра» в Иркутске. Об этом рассказал председатель областного парламента Сергей Брилка, сообщает ИА IrkutskMedia.

Согласно регламенту ЗС, сессии проводятся один раз в месяц, основная работа над законопроектами ведется в постоянных комитетах и комиссиях. Необходимость увеличения количества сессий до конца года обусловлена работой над бюджетом региона на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов.