Пять сессий Законодательного собрания Иркутской области состоится до конца года
Ближайшее заседание пройдет 25 октября.
Ближайшее заседание пройдет 25 октября.
Парламент Иркутской области планирует провести до конца года пять сессионных заседаний. Ближайшее мероприятие состоится 25 октября в большом зале «Байкал Бизнес Центра» в Иркутске. Об этом рассказал председатель областного парламента Сергей Брилка, сообщает ИА IrkutskMedia.
Согласно регламенту ЗС, сессии проводятся один раз в месяц, основная работа над законопроектами ведется в постоянных комитетах и комиссиях. Необходимость увеличения количества сессий до конца года обусловлена работой над бюджетом региона на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов.
«Кроме того, в оперативном порядке необходимо провести корректировку бюджета 2017 года для выравнивания бюджетов муниципальных образований и ликвидации финансового разрыва, о котором муниципалитеты заявили в конце сентября. Первую сессию в ноябре решено провести уже в первой декаде месяца, так как после утверждения корректировки расходов областной казны муниципалитетам потребуется время на освоение средства до конца года», — говорится в сообщении.