Андрей Тарасенко назначил особенного вице-губернатора Приморья

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко подписал распоряжение о назначении на должность исполняющего обязанности вице-губернатора края Станислава Ершова, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации краевого департамента государственной гражданской службы и кадров, Станислав Ершов будет отвечать за взаимодействие с федеральными органами власти.

«Он будет работать в представительстве Приморского края в Москве и решать вопросы с профильными министерствами и ведомствами», — отметили в департаменте, добавив, что это также позволит значительного сократить расходы администрации региона на командировки чиновников в Москву.

Станислав Геннадьевич Ершов родился 24 марта 1978 года в Новосибирске. Он окончил Новосибирский военный институт и Российскую академию государственной службы при президенте России. С 1996 по 2007 годы Ершов служил в вооруженных силах РФ, затем работал в ООО «Галерея «Академия художеств» в должности генерального директора. С 2009 по 2012 годы — заместитель генерального директора по экономической безопасности в страховой компании «Ростра». После он работал заместителем директора филиала АК «Алроса». До назначения на должность исполняющего обязанности вице-губернатора Приморского края Ершов занимал должность заместителя директора ООО «Парадигма». Станислав Ершов женат, воспитывает трех дочерей.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что Тарасенко почти сразу после приезда в Приморье уволил нескольких заместителей. Он расстался с вице-губернатором по внутренней политике Игорем Степаненко, освободил от своих обязанностей Евгения Полянского, Илью Ковалёва, а Дениса Бочкарёва перевёл на должность директора департамента по сельскому хозяйству.

Свои должности вице-губернаторов Приморья сохранили первый заместитель главы региона Василий Усольцев, вице-губернаторы Алексей Сухов, Павел Серебряков и Эдуард Портнов.