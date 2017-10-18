Андрей Тарасенко назначил особенного вице-губернатора Приморья
У нового главы региона появился свой человек в Москве.
У нового главы региона появился свой человек в Москве.
Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко подписал распоряжение о назначении на должность исполняющего обязанности
По информации краевого департамента государственной гражданской службы и кадров, Станислав Ершов будет отвечать за взаимодействие с федеральными органами власти.
«Он будет работать в представительстве Приморского края в Москве и решать вопросы с профильными министерствами и ведомствами», — отметили в департаменте, добавив, что это также позволит значительного сократить расходы администрации региона на командировки чиновников в Москву.
Станислав Геннадьевич Ершов родился 24 марта 1978 года в Новосибирске. Он окончил Новосибирский военный институт и Российскую академию государственной службы при президенте России. С 1996 по 2007 годы Ершов служил в вооруженных силах РФ, затем работал в ООО «Галерея «Академия художеств» в должности генерального директора. С 2009 по 2012 годы — заместитель генерального директора по экономической безопасности в страховой компании «Ростра». После он работал заместителем директора филиала АК «Алроса». До назначения на должность исполняющего обязанности
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что Тарасенко почти сразу после приезда в Приморье уволил нескольких заместителей. Он расстался с
Свои должности
На прошлой неделе Андрей Тарасенко также утвердил на должности Александра Юрова и Геннадия Сыромятнова.