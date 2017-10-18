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07:12 (мск), источник: СуперОмск

Фролов посоветуется с омичами, как потратить 800 миллионов

Реализацию программы «Комфортная городская среда» обсудят на Координационном общественном совете.

Объявленную администрацией города пятилетку благоустройства обсудят на координационном общественном совете при мэре Омска. Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов назначил проведение совета на 31 октября. Оно пройдет во дворце культуры Кировского округа.

«В ближайшие пять лет мы за счет бюджетных и внебюджетных источников направим свыше 800 миллионов рублей на приведение в порядок дворов и общественных пространств. Все планы работы на пятилетку благоустройства мы обсудим и согласуем с представителями общественных организаций и объединений, гражданскими активистами, архитекторами и урбанистами», — заявил Сергей Фролов.

В муниципальную программу были включены пожелания горожан, которые были высказаны в ходе ремонта дворов летом 2017 года. Со следующего года деньги будут направляться не только на асфальтирование дворов, но и на озеленение, установку спортивных комплексов, скамеек и урн. По словам и.о. мэра, благодаря федеральной программе Омск сможет сделать в ближайшее время огромный шаг в благоустройстве.

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