Фролов посоветуется с омичами, как потратить 800 миллионов

Объявленную администрацией города пятилетку благоустройства обсудят на координационном общественном совете при мэре Омска. Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов назначил проведение совета на 31 октября. Оно пройдет во дворце культуры Кировского округа.

«В ближайшие пять лет мы за счет бюджетных и внебюджетных источников направим свыше 800 миллионов рублей на приведение в порядок дворов и общественных пространств. Все планы работы на пятилетку благоустройства мы обсудим и согласуем с представителями общественных организаций и объединений, гражданскими активистами, архитекторами и урбанистами», — заявил Сергей Фролов.