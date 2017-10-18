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07:23 (мск), источник: Kazinform

Аким Северо-Казахстанской области по ночам играет в хоккей

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — Впервые в Петропавловске проходят игры Ночной хоккейной лиги, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима СКО.

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Участие в НХЛ принимают любительские хоккейные команды, в их составе — госслужащие, бизнесмены и сотрудники предприятий.

В открытии игр участвовал аким области.

«Уверен, зрители станут свидетелями зрелищных и захватывающих соревнований. Желаю хоккеистам гладкого льда, точных передач, метких бросков по воротам и ярких побед», — сказал Кумар Аксакалов.

В команде «Кызылжар» играл и глава региона. Соперником стала команда «Сокол». Игра была напряженная, обе команды не хотели уступать. Тем не менее, в этот день хоккеисты «Қызылжара» были быстрее и удачливее. В итоге «Кызылжар» одержал победу со счетом 7−1. Дубль оформил Кумар Аксакалов.

«В хоккей я начал играть со школьных лет. Он помогает мне постоянно быть в тонусе, делает выносливее и заряжает на борьбу. Мы долго готовились к старту ночной хоккейной лиги. Постоянно тренировались. Наши соперники такие же любители, как и мы. Я уверен, нас ждут интересные игры», — поделился впечатлениями аким СКО.

В Ночной хоккейной лиге играют 8 команд. Соревнования продлятся до середины декабря.

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