Аким Северо-Казахстанской области по ночам играет в хоккей

5 фотографий

Участие в НХЛ принимают любительские хоккейные команды, в их составе — госслужащие, бизнесмены и сотрудники предприятий.

В открытии игр участвовал аким области.

«Уверен, зрители станут свидетелями зрелищных и захватывающих соревнований. Желаю хоккеистам гладкого льда, точных передач, метких бросков по воротам и ярких побед», — сказал Кумар Аксакалов.

В команде «Кызылжар» играл и глава региона. Соперником стала команда «Сокол». Игра была напряженная, обе команды не хотели уступать. Тем не менее, в этот день хоккеисты «Қызылжара» были быстрее и удачливее. В итоге «Кызылжар» одержал победу со счетом 7−1. Дубль оформил Кумар Аксакалов.

«В хоккей я начал играть со школьных лет. Он помогает мне постоянно быть в тонусе, делает выносливее и заряжает на борьбу. Мы долго готовились к старту ночной хоккейной лиги. Постоянно тренировались. Наши соперники такие же любители, как и мы. Я уверен, нас ждут интересные игры», — поделился впечатлениями аким СКО.