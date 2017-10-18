Вячеслав Шпорт: новый режим в аэропорту Хабаровска расширит турпоток
По мнению губернатора, в регионе станет значительно больше приезжих иностранцев.
По мнению губернатора, в регионе станет значительно больше приезжих иностранцев.
Режим свободного порта Владивосток распространят на воздушную гавань Хабаровска. В сочетании с новым терминалом,
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что президент России поручил правительству распространить режим свободного порта Владивостока в международных аэропортах Дальнего Востока. Это нужно выполнить до 31 декабря 2017 года. Как сообщает
«Режим Свободного порта в международной воздушной гавани показывает свою эффективность, мы это видим на примере Владивостока. В Хабаровском аэропорту реализуется крупный инвестиционный проект, будет строиться новый аэровокзальный комплекс, а в перспективе — гостиничный и деловой комплекс. Всё это в сочетании с возможностью получения электронной визы, которую даёт режим свободного порта, существенно повлияет на рост туристического потока
Председатель совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт» Константин Басюк тоже отметил, что упрощение въезда иностранных граждан — это грамотный и очень логичный шаг.
«Наибольший рост пассажиропотока аэропорта Хабаровск с начала 2017 года зафиксирован именно на международных воздушных линиях — количество пассажиров здесь увеличилось на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и превысило 265 тысяч человек. Создание актуальных правовых инструментов, формирующих большую доступность Дальнего Востока России для иностранных туристов — это один из ключевых вопросов его
Агентство сообщало, что что на площадке «Аэропорт» в ТОСЭР «Хабаровск» появится аэровокзал для внутренних авиалиний, который отстроят за два года. Новый трёхэтажный терминал обеспечат современным оборудованием для быстрого и удобного прохождения всех видов контроля и основных технологических процедур. Там появятся эскалаторы, лифт для маломобильных пассажиров, техника для обеспечения безопасности. Параллельно специалисты будут реконструировать терминал для международных рейсов. Кроме того, там возведут многофункциональный выставочный комплекс, который будет соседствовать с