Вячеслав Шпорт: новый режим в аэропорту Хабаровска расширит турпоток

Источник: Восток Медиа

Режим свободного порта Владивосток распространят на воздушную гавань Хабаровска. В сочетании с новым терминалом, гостинично-деловым и выставочным комплексами это расширит туристический поток из-за границы, считает губернатор региона Вячеслав Шпорт.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что президент России поручил правительству распространить режим свободного порта Владивостока в международных аэропортах Дальнего Востока. Это нужно выполнить до 31 декабря 2017 года. Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, эта мера существенно повысит туристическую привлекательность дальневосточной столицы и региона в целом.

«Режим Свободного порта в международной воздушной гавани показывает свою эффективность, мы это видим на примере Владивостока. В Хабаровском аэропорту реализуется крупный инвестиционный проект, будет строиться новый аэровокзальный комплекс, а в перспективе — гостиничный и деловой комплекс. Всё это в сочетании с возможностью получения электронной визы, которую даёт режим свободного порта, существенно повлияет на рост туристического потока из-за рубежа», — отметил Вячеслав Шпорт.

Председатель совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт» Константин Басюк тоже отметил, что упрощение въезда иностранных граждан — это грамотный и очень логичный шаг.

«Наибольший рост пассажиропотока аэропорта Хабаровск с начала 2017 года зафиксирован именно на международных воздушных линиях — количество пассажиров здесь увеличилось на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и превысило 265 тысяч человек. Создание актуальных правовых инструментов, формирующих большую доступность Дальнего Востока России для иностранных туристов — это один из ключевых вопросов его социально-экономического развития через укрепление отдельных отраслей, причём очень перспективных», — сообщил Константин Басюк.