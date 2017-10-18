Башкирия вошла в десятку регионов страны по качеству приема в вузы

При этом отмечается, что средний балл ЕГЭ у зачисленных на бюджетные места в вузы республики студентов составил 69,4. По этому показателю РБ занимает седьмое место среди всех регионов России (вместе с Краснодарским и Пермским краем), сообщает пресс-служба Высшей школы экономики (ВШЭ).

Из Башкортостана в мониторинг попали восемь вузов. Всего в новом учебном году в них на платные и бюджетные места поступило 8 697 человек. Лучшие показатели по качеству бюджетного приема из вузов региона продемонстрировал Башкирский государственный медицинский университет. Средний балл ЕГЭ студентов, поступивших на бюджет в БГМУ, в этом году составил 76 баллов.

По результатам исследования регионами-лидерами по качеству приема оказались Москва, Санкт-Петербург и Томск. В топ-5 вузов-лидеров по качеству бюджетного приема с баллами выше 90 в 2017 году вошли МГИМО (95,6), МФТИ (94,1), НИУ ВШЭ в Москве (93,9), СПбГУ (90,7) и Университет ИТМО (90,3).

Результаты мониторинга качества приема в российские вузы в 2017 году представили в Москве заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец; руководитель ассоциации «Глобальные университеты», ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов; ректора ряда российских вузов, представители Минобрнауки РФ и компании Яндекс.

По России средний балл ЕГЭ зачисленных в вузы (как на бюджетные, так и на платные места) вырос по сравнению с 2016 годом. По бюджетному приему он поднялся на 0,9 пунктов (с 67,1 до 68 баллов), по платному приему — на 0,6 пунктов (с 60,8 до 61,4 баллов). Такое изменение объясняется более высокими баллами, полученными школьниками на ЕГЭ в 2017 году.

Также по всем вузам страны заметна тенденция набора более подготовленных и талантливых студентов: выросло число вузов, принимающих абитуриентов-«отличников» с баллами выше 70, в то время как число вузов, набравших на первый курс «троечников» с баллами ниже 56, сократилось.

Справка. Исследование «Качество приема в российские вузы» ведется с 2009 года и охватывает более 400 вузов, конкурс в которые происходит на основе сопоставимых параметров (ЕГЭ и победы в олимпиадах школьников). В нем не участвуют творческие вузы и вузы силовых ведомств. В 2017 году мониторинг был расширен за счет филиалов вузов, имеющих более 100 бюджетных мест. Первичные данные собираются по материалам о ходе приемной кампании, размещенным на сайтах вузов в открытом доступе.