Гражданский форум в Хабаровске открылся запуском самолетов

Сегодня в Хабаровске открылся четвертый краевой Гражданский форум, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт прислал приветствие участникам форума. Его зачитал заместитель председателя краевого правительства Виктор Марценко. Глава региона отметил, что форум стал традиционным, он проводится уже четвертый раз, но вместе с тем это уникальная площадка, которая всякий раз прирастает новыми смыслами. Это живая управленческая практика.

Организаторы форума проявили креативность. Так, рассказывая о социальных проектах, которые реализуются в муниципальных районах, они просили представителей этих территорий обозначить себя светом включенного фонарика на сотовом телефоне. А потом превратить листы разноцветной бумаги в самолетики и запустить их прямо в зале.



А дальше началась серьезная работа. Более 400 участников форума, около тридцати ведущих экспертов, начали работу на четырех вертикалях, то есть дискуссионных площадках.



Законодательство в теории и практике для некоммерческих организаций, работающих в социальной сфере; поиск оптимальных моделей, или как негосударственным организациям получить доступ к финансированию для работы в социальной сфере; перспективы развития территорий общественного самоуправления — вот лишь некоторые темы круглых столов.



Впрочем, на форуме предлагалось и практически поучаствовать в реализации некоторых проектов. — Мы предтавили несколько проектов некоммерческих организаций, которые сами не могут реализовать свои идеи, — сказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» директор благотворительного фонда «Филантропия» Елена Ли — К примеру, проект под названием «Эвенки — народ, уходящий в легенду». Семейная община коренного малочисленного народа Севера «Лантарь» Аяно-Майского района организует экспедиции в отдаленные села, изучает быт эвенков, их культуру. Они хотят сделать фотовыставку, но нужен принтер. Стоит он 34 тысячи 200 рублей. Такова цена хорошей идеи. Другая НКО собирает деньги слабослышащим детям на батарейки к слуховым аппаратам. Кому-то нужны средства для стерилизации бездомных собак и т. д.



— Проявляя неравнодушие к своим ближним и дальним, мы преображаем мир, делая его добрее, — отметила Елена Ли.



Отметим, впервые в рамках Гражданского форума состоялось телевизионное ток-шоу «Экспертная сессия». Гости студии — известные в крае эксперты в области политологии и развития гражданского общества — обсудили работу органов власти, в том числе, по созданию механизмов поддержки НКО (СОНКО, добровольческого движения), проведению общественных слушаний, «нулевых чтений» законопроектов, общественного контроля и др. В эфир программа выйдет 22 октября на канале «Россия 24» в 18:00.



Завтра форум продолжит свою работу.