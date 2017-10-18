Рамзан Кадыров пообещал привезти в Чечню жительницу Бухары

Источник: Sputnik

Накануне Рамзан Кадыров, в рамках своего визита в Узбекистан, посетил крупнейшие мусульманские святыни Самарканда и Бухары.

«В Бухаре ко мне неожиданно подошла пожилая женщина Буку Умаева. Живет в Узбекистане с 50-х годов. Из Чечни была выслана во времена геноцида. Подошла, обняла меня, благодарила. Я не ожидал такого, для меня доброе отношение стариков, которые многое прошли, дорогого стоит. Она узнала, что я еду в Бухарское медресе, где учился мой отец. И специально приехала, чтобы меня увидеть, но долго мы не разговаривали», — написал Кадыров в своем канале в Telegram.

По его словам, женщина сказала, что хотела бы встретиться с ним следующим летом.

«Обязательно привезу ее в Чечню, как только она будет готова. Ведь именно нашим родителям, их силе духа, их любви к своей земле, к своему народу, мы обязаны жизнью», — отметил Рамзан Кадыров.

Кроме того, глава Чечни поделился впечатлениями от уникальных исторических памятников, в которых побывал.

«Мне трудно понять людей, которые систематически путешествуют по миру, но ни разу не бывали в Ташкенте, Самарканде, Бухаре. Этот регион на протяжении столетий являлся одним из могущественных центров мировой цивилизации. Поражает воображение огромное количество величественных памятников истории и архитектуры, наглядно свидетельствующих о былой силе и могуществе этого края», — заметил он.

В частности, глава Чечни посетил комплексе Шахи Зинда в Самарканде, где покоится двоюродный брат посланника Аллаха Кусам ибн Аббас, мавзолей Гур-Эмир, где похоронены Амир Тимур и его внук, великий математик и астроном Улугбек.