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08:13 (мск), источник: Publika.md

Намечены первые 15 одномандатных избирательных округов: границы предварительные и будут уточняться

Намечены первые 15 одномандатных избирательных округов. Как отмечают в профильной комиссии, границы предварительные и будут уточняться.

Источник: Publika.md

По одному округу предлагается создать в Бричанском и Единецком районах. Третьим станет Окницкий район, четвертым — большая часть Дондюшанского. Остальная отойдет в пятый и шестой округ, которые объединят Дрокиевский, Рышканский, Глодянский, Фэлештский районы и 12 сел Сорокского района.

23 населенных пункта Сорокского района войдут в седьмой округ. Границы восьмого и девятого округа пока не определили.

В одномандатный округ № 10 войдут 27 населенных пунктов Фэлештского района. Сынжерейский и часть Флорештского района составят 11-й округ, большая часть Флорешт станет 12-м округом.

13-й включит Шолданештский район и несколько сел Резинского. Остальные войдет в 14-й округ наряду с Оргеевским и Дубэссарским районом.

15-й округ составят Кэлэрашский и Теленештский районы. 16-м станет Унгенский район, 17-м — Теленештский.

«Мы учли исторические традиции и наличие коммуникационных связей», — сказала доктор географических наук Мария Недялков.

«Каждый район хотел бы иметь своего депутата. Постараемся сохранить территориальное разделение, чтобы было как можно больше районов», — отметил председатель Ассоциации украинцев Николай Олейник.

«Эту карту мы отправим в учреждения, у которых есть право делегировать своего представителя в комиссию, но они им не воспользовались.. Я имею ввиду парламентские фракции Либеральной партии, либерал-демократов и коммунистов», — сказал глава Комиссии по созданию округов Юрий Чокан.

Всего до парламентских выборов 2018 года будет создан 51 одномандатный избирательный округ. Пять из них отвели Приднестровью и гражданам Молдовы за рубежом.

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