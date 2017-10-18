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08:10 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Объединение Ангарска и района решили оспорить в Иркутском облсуде

Первое рассмотрение дела по существу проходит 18 октября.

Источник: IrkutskMedia.ru

Экс-председатель Думы Ангарского района Светлана Кажаева оспаривает в Иркутском областном суде законность объединения Ангарска и АМО. Первое рассмотрение дела по существу проходит в настоящее время. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу суда.

— Иск к Законодательному собранию Иркутской области был подан 26 июля. Спустя пять дней заявление приняли к производству. В рамках рассмотрения дела были заслушаны заинтересованные лица, — рассказали в пресс-службе.

Напомним, депутаты регионального парламента приняли решение о создании Ангарского городского округа на сессии 3 декабря 2014 года. Инициативу поддержали единогласно.

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