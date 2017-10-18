Объединение Ангарска и района решили оспорить в Иркутском облсуде
Первое рассмотрение дела по существу проходит 18 октября.
Первое рассмотрение дела по существу проходит 18 октября.
— Иск к Законодательному собранию Иркутской области был подан 26 июля. Спустя пять дней заявление приняли к производству. В рамках рассмотрения дела были заслушаны заинтересованные лица, — рассказали в
Напомним, депутаты регионального парламента приняли решение о создании Ангарского городского округа на сессии 3 декабря 2014 года. Инициативу поддержали единогласно.