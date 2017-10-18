ФФУ сделала заявление по поводу назначения Рузикула Бердиева тренером сборной

Источник: Podrobno.uz

«Как мы ранее сообщали, в эти дни президент Федерации футбола Узбекистана Умид Ахматджанов пребывает с официальным визитом в Катаре. Вопрос о назначении Рузикула Бердиева на должность главного тренера сборной Узбекистана будет рассмотрен на очередном рабочем заседании руководства ФФУ. Собрание состоится после возвращения президента из Катара», — говорится в тексте заявления.

Накануне ряд СМИ сообщили, что тренер каршинского «Насафа» Рузикул Бердиев временно возглавит национальную сборную, так как ФФУ еще не выбрала иностранного специалиста на эту должность.