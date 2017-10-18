ФФУ сделала заявление по поводу назначения Рузикула Бердиева тренером сборной

«Как мы ранее сообщали, в эти дни президент Федерации футбола Узбекистана Умид Ахматджанов пребывает с официальным визитом в Катаре. Вопрос о назначении Рузикула Бердиева на должность главного тренера сборной Узбекистана будет рассмотрен на очередном рабочем заседании руководства ФФУ. Собрание состоится после возвращения президента из Катара», — говорится в тексте заявления.
Накануне ряд СМИ сообщили, что тренер каршинского «Насафа» Рузикул Бердиев временно возглавит национальную сборную, так как ФФУ еще не выбрала иностранного специалиста на эту должность.
ФФУ определила узкий круг претендентов, имена которых не раскрываются. Известно только о том, что рассматриваются кандидатуры из Европы.