Айсултан Назарбаев освобожден от должности в ФФК

«Айсултан Назарбаев освобожден от должности исполняющего обязанности Вице-президента ОЮЛ “Ассоциация Федерация футбола Казахстана” в связи с поданным заявлением», — говорится в сообщении.

В феврале этого года Айсултан Назарбаев был назначен на должность вице-президента ФФК по связям с международными организациями ФИФА, УЕФА и национальными ассоциациями. Как футболист Айсултан Назарбаев известен по выступлениям за дублирующие составы английского «Портсмута», «Локомотива» (сейчас — «Астана») и «Сункара».