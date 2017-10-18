Айсултан Назарбаев освобожден от должности в ФФК
Айсултан Назарбаев освобожден от должности в Федерации футбола Казахстана (ФФК). Об этом информирует официальный сайт организации, передает Tengrinews.kz.
Айсултан Назарбаев освобожден от должности в Федерации футбола Казахстана (ФФК). Об этом информирует официальный сайт организации, передает Tengrinews.kz.
«Айсултан Назарбаев освобожден от должности исполняющего обязанности
В феврале этого года Айсултан Назарбаев был назначен на должность
В 2015 году он заявлял о планах баллотироваться на пост президента КФФ.
Айсултан Назарбаев получил должность в Федерации футбола Казахстана в феврале 2017 года.