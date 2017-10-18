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08:15 (мск), источник: Tengrinews

Айсултан Назарбаев освобожден от должности в ФФК

Айсултан Назарбаев освобожден от должности в Федерации футбола Казахстана (ФФК). Об этом информирует официальный сайт организации, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Айсултан Назарбаев освобожден от должности исполняющего обязанности Вице-президента ОЮЛ “Ассоциация Федерация футбола Казахстана” в связи с поданным заявлением», — говорится в сообщении.

В феврале этого года Айсултан Назарбаев был назначен на должность вице-президента ФФК по связям с международными организациями ФИФА, УЕФА и национальными ассоциациями. Как футболист Айсултан Назарбаев известен по выступлениям за дублирующие составы английского «Портсмута», «Локомотива» (сейчас — «Астана») и «Сункара».

В 2015 году он заявлял о планах баллотироваться на пост президента КФФ.

Айсултан Назарбаев получил должность в Федерации футбола Казахстана в феврале 2017 года.

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