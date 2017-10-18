В Волгограде утверждается новая схема избирательных округов

Источник: РИАЦ

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе гордумы Волгограда, документ содержит описание границ 18-ти избирательных округов с соответствующими адресами и численностью избирателей.

Как уже сообщал РИАЦ, в сентябре внесены изменения в Устав города-героя Волгограда, согласно которым численность депутатского корпуса представительного органа местного самоуправления сокращается с 48 до 36 человек. Новый порядок формирования гордумы Волгограда начнет действовать со следующего созыва: депутатский корпус будет представлен 18 депутатами, избранным по одномандатным округам, и 18 — по единому избирательному округу по спискам политических партий.