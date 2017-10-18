В Волгограде утверждается новая схема избирательных округов
В Волгоградскую гордуму внесён проект новой схемы одномандатных избирательных округов. Он предлагается для утверждения на ближайшем заседании представительного собрания.
В Волгоградскую гордуму внесён проект новой схемы одномандатных избирательных округов. Он предлагается для утверждения на ближайшем заседании представительного собрания.
Как сообщили РИАЦ в
Как уже сообщал РИАЦ, в сентябре внесены изменения в Устав
На основании недавно принятых корректив избирательная комиссия и разработала новую схему нарезки избирательных округов. Предполагается, что они увеличатся примерно на 25 процентов. Численность избирателей в новых округах колеблется от 36408 человек до 44206 человек.