Си Цзиньпин призвал страны отказаться от менталитета холодной войны

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«Мы должны уважать друг друга, проводить равноправные консультации, с твердой решимостью отказаться от менталитета холодной войны и политики силы. Споры и разногласия должны решаться путем диалога и консультаций», — цитирует политика агентство «РИА Новости».

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Также председатель КНР отметил важность применения новых подходов к международным отношениям, которые будут основываться не на конфронтации, а на партнерстве. По его словам, это необходимо для выстраивания «сообщества единой судьбы человечества».