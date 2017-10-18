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08:55 (мск), источник: Известия

Си Цзиньпин призвал страны отказаться от менталитета холодной войны

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны отказаться от менталитета холодной войны и политики силы, отдавая при разногласиях предпочтение диалогу. Об этом генеральный секретарь ЦК КПК заявил во время выступления на XIX съезде Коммунистической партии Китая в Пекине.

Источник: Reuters

«Мы должны уважать друг друга, проводить равноправные консультации, с твердой решимостью отказаться от менталитета холодной войны и политики силы. Споры и разногласия должны решаться путем диалога и консультаций», — цитирует политика агентство «РИА Новости».

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Также председатель КНР отметил важность применения новых подходов к международным отношениям, которые будут основываться не на конфронтации, а на партнерстве. По его словам, это необходимо для выстраивания «сообщества единой судьбы человечества».

Как писал портал iz.ru, в мероприятии участвуют 2280 делегатов, работа съезда продлится до 24 октября. Ранее Си Цзиньпин анонсировал создание «чистого и светлого» глобального интернет-пространства, над которым будет осуществляться всеобъемлющий контроль. Кроме того, генсек ЦК КПК сообщил о планах облегчить зарубежным инвесторам доступ к рынку в течение ближайших пяти лет.

Коммунистическая партия КНР: состав делегатов сильно омолодился
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17 октября© Ньюстюб
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