Си Цзиньпин призвал страны отказаться от менталитета холодной войны

«Мы должны уважать друг друга, проводить равноправные консультации, с твердой решимостью отказаться от менталитета холодной войны и политики силы. Споры и разногласия должны решаться путем диалога и консультаций», — цитирует политика агентство «РИА Новости».
Также председатель КНР отметил важность применения новых подходов к международным отношениям, которые будут основываться не на конфронтации, а на партнерстве. По его словам, это необходимо для выстраивания «сообщества единой судьбы человечества».
Как писал портал iz.ru, в мероприятии участвуют 2280 делегатов, работа съезда продлится до 24 октября. Ранее Си Цзиньпин анонсировал создание «чистого и светлого» глобального интернет-пространства, над которым будет осуществляться всеобъемлющий контроль. Кроме того, генсек ЦК КПК сообщил о планах облегчить зарубежным инвесторам доступ к рынку в течение ближайших пяти лет.