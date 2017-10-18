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08:51 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Александр Усс уволил главу агентства информатизации и связи

Врио губернатора подписал третье распоряжение об увольнении в правительстве.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Временно исполняющий обязанности губернатора края Александр Усс уволил руководителя агентства информатизации и связи Дениса Гусарова.

Глава агентства уволен с понедельника, 16 октября. В правительственном документе сказано, что Гусаров покинул свой пост «по собственной инициативе».

Уточняется, что свои полномочия Денис Гусаров должен был завершить в декабре этого года.

В конце 2014-го экс-губернатор Виктор Толоконский назначил Гусарова руководителем агентства, которое было создано вместо министерства информатизации и связи. До этого времени Денис Гусаров работал в ООО «Норильск-телеком».

Врио руководителя региона также пописал распоряжение, согласно которому временно исполнять обязанности руководителя агентства поручено заместителю главы ведомства Николаю Распопину.

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