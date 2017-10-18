Александр Усс уволил главу агентства информатизации и связи
Врио губернатора подписал третье распоряжение об увольнении в правительстве.
Врио губернатора подписал третье распоряжение об увольнении в правительстве.
Временно исполняющий обязанности губернатора края Александр Усс уволил руководителя агентства информатизации и связи Дениса Гусарова.
Глава агентства уволен с понедельника, 16 октября. В правительственном документе сказано, что Гусаров покинул свой пост «по собственной инициативе».
Уточняется, что свои полномочия Денис Гусаров должен был завершить в декабре этого года.
В конце 2014-го
Врио руководителя региона также пописал распоряжение, согласно которому временно исполнять обязанности руководителя агентства поручено заместителю главы ведомства Николаю Распопину.