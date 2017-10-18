Нигматулин Султанову: Здесь «оттарабанить» — не пойдет

Источник: Zakon.kz

«Почему после столь значительных вливаний в квазигосударственный сектор, в Национальный фонд возвращается совершенно незначительная сумма в 7,5 млрд тенге? Тем более, что по данным министерства финансов, все основные топовые компании, в том числе и жилищный строительный сберегательный банк Казахстана, “Эйр Астана”, “КТЖ”, будут приватизированы в период до 2020 года включительно», — обратилась к министру финансов РК Бахыту Султанову депутат Майра Айсина.

В ответ на это глава ведомства привел некоторые статистические данные.

«На сегодняшний день по комплексному плану реализован 291 объект на сумму порядка 113 миллиардов тенге, из них республиканский бюджет — 23 объекта (сумма более 8 млрд тенге), коммунальная собственность — 162 объекта (сумма 33 млрд тенге), по квазигосударственному сектору было продано 106 объектов (более 70 млрд тенге). Если объект республиканский — то средства поступают в республиканский бюджет, средства от продажи национальных компаний и их дочерних организаций поступали на счета соответствующих компаний», — пояснил министр.

Также он добавил, что весной текущего года внесены поправки в бюджетное законодательство.

«Вы знаете, что было поручение Главы государства о том, чтобы средства от приватизации направлять в национальный фонд и в настоящее время имеется соответствующее постановление правительства», — подчеркнул Б. Султанов.

В то же время председатель мажилиса Нурлан Нигматулин остался не удовлетворен этим ответом.

Ну, ни о чем ответ! Вы или будете отвечать, или не отвечайте, господин министр! На 680 млрд с 2014 года пополнился квазигосударственный сектор национального фонда. От приватизации 7,5 млрд вопрос возвращается, прокомментируйте, пожалуйста. Коллеги из правительства, у нас сегодня долгий рабочий день, давайте конкретно будем работать по вопросам. Такой пример, как господин Султанов пытается здесь “оттарабанить” — не пойдет. Нурлан Нигматулин

Б. Султанов на эти слова отреагировал более конкретным ответом.

«Средства, которые выделялись из республиканского бюджета, в том числе источником которых являлись целевые трансферты из Национального фонда в рамках финансирования антикризисных программ и программ инфраструктурного развития, вкладывались в конкретные проекты. Когда происходит приватизация — в основном это приватизация непрофильных активов и конкретных организаций в национальных холдингах и компаниях. Суммы несопоставимы. Те средства, которые выделялись, они работают в тех проектах, в которые они были вложены», — уточнил он.