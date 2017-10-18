Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Раскрыт секрет брокколи
"Объясните, зачем": депутат опубликовала фото охраны Порошенко
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
Олег Газманов попал в ДТП
Ураган «Офелия» окрасил небо над Англией в красный цветДо Великобритании добрался ураган «Офелия», принеся с собой песок из Сахары и дым от лесных пожаров в Португалии
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Анна Седокова показала фото груди – СМИ
СМИ: Ефремов объяснил почему не хочет ехать в Крым
82-летний Армен Джигарханян разводится с молодой женой
Oxxxymiron поучаствовал в международном рэп-баттле
Экс-жена Марьянова прокомментировала его смерть – СМИ
СМИ: 155-килограммовая Тесс Холлидей показала тело
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Фоторепортажи
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
08:59 (мск), источник: Zakon.kz

Нигматулин Султанову: Здесь «оттарабанить» — не пойдет

При обсуждении законопроекта РК «О гарантированном трансферте из Национального фонда РК на 2018−2020 г. г.» на пленарном заседании мажилиса парламента РК депутаты заинтересовались вопросом отдачи от вложений в квазигосударственный сектор, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

«Почему после столь значительных вливаний в квазигосударственный сектор, в Национальный фонд возвращается совершенно незначительная сумма в 7,5 млрд тенге? Тем более, что по данным министерства финансов, все основные топовые компании, в том числе и жилищный строительный сберегательный банк Казахстана, “Эйр Астана”, “КТЖ”, будут приватизированы в период до 2020 года включительно», — обратилась к министру финансов РК Бахыту Султанову депутат Майра Айсина.

В ответ на это глава ведомства привел некоторые статистические данные.

«На сегодняшний день по комплексному плану реализован 291 объект на сумму порядка 113 миллиардов тенге, из них республиканский бюджет — 23 объекта (сумма более 8 млрд тенге), коммунальная собственность — 162 объекта (сумма 33 млрд тенге), по квазигосударственному сектору было продано 106 объектов (более 70 млрд тенге). Если объект республиканский — то средства поступают в республиканский бюджет, средства от продажи национальных компаний и их дочерних организаций поступали на счета соответствующих компаний», — пояснил министр.

Также он добавил, что весной текущего года внесены поправки в бюджетное законодательство.

«Вы знаете, что было поручение Главы государства о том, чтобы средства от приватизации направлять в национальный фонд и в настоящее время имеется соответствующее постановление правительства», — подчеркнул Б. Султанов.

В то же время председатель мажилиса Нурлан Нигматулин остался не удовлетворен этим ответом.

Ну, ни о чем ответ! Вы или будете отвечать, или не отвечайте, господин министр! На 680 млрд с 2014 года пополнился квазигосударственный сектор национального фонда. От приватизации 7,5 млрд вопрос возвращается, прокомментируйте, пожалуйста. Коллеги из правительства, у нас сегодня долгий рабочий день, давайте конкретно будем работать по вопросам. Такой пример, как господин Султанов пытается здесь “оттарабанить” — не пойдет.
Нурлан Нигматулин

Б. Султанов на эти слова отреагировал более конкретным ответом.

«Средства, которые выделялись из республиканского бюджета, в том числе источником которых являлись целевые трансферты из Национального фонда в рамках финансирования антикризисных программ и программ инфраструктурного развития, вкладывались в конкретные проекты. Когда происходит приватизация — в основном это приватизация непрофильных активов и конкретных организаций в национальных холдингах и компаниях. Суммы несопоставимы. Те средства, которые выделялись, они работают в тех проектах, в которые они были вложены», — уточнил он.

Н. Нигматулин заметил, что такой ответ «ближе» к заданному вопросу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Казахстан ратифицировал ряд соглашений с Сербией
Утвержден календарь выходных дней на 2018 год
«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов
В Иркутске произошел пожар в доме для инвалидов
СМИ: топ-менеджеров «Открытия» внесут в черный список ЦБ
Суд Парижа отправил художника Павленского в психбольницу
Дочка «Ростеха» обвинила Siemens в угрозе суверенитету России
Руины освобожденной от ИГ сирийской Ракки сняли с беспилотника
Спорт
«Спартак» разгромил «Севилью» и одержал историческую победу Встреча, состоявшаяся в Москве на стадионе «Открытие-Арена», завершилась со счетом 5:1 в пользу российской команды
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Власти Москвы обсуждают еще 150 площадок под программу реновации
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Москва опередила Дубай по стоимости аренды офисов в небоскребах
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь