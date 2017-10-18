Руслан Станчев стал советником врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина

Об этом сообщили в Нижегородском кремле 18 октября 2017 года. Согласно информации, Станчев приступил к обязанностям с 17 октября, он будет выполнять функции советника на общественных началах.
Напомним, Глеб Никитин был назначен врио губернатора 26 сентября 2017 года после ухода Валерия Шанцева. До этого Никитин был замминистра промышленности РФ.
Напомним также, что руководитель пресс-службы губернатора Нижегородской области Роман Скудняков покинул пост в середине октября. Обязанности руководителя пресс-службы пока исполняет Наталья Квашнина. Кроме того, пресс-службу курирует советник аппарата полпреда президента РФ в ПФО Алексей Головенко.