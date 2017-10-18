Конгресс национальных и общественных организаций пройдет в Иркутской области

Источник: IrkutskMedia.ru

Региональный конгресс национальных и общественных организаций состоится в Иркутской области. Об этом заявил председатель Законодательного собрания Приангарья Сергей Брилка, комментируя вопросы, рассмотренные 137-й Ассамблеей Межпарламентского союза. Напомним, Ассамблея МПС проходила в Санкт-Петербурге с 14 по 18 октября. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе регионального парламента.

— В Приангарье пройдет региональный Конгресс национальных и общественных организаций. Сергей Фатеевич, 137-я Ассамблея Межпарламентского союза была посвящена только международным вопросам или рассматриваемые темы касались и региональной повестки дня?

— В рамках ассамблеи рассматривались стратегические вопросы развития парламентаризма. И обозначенные приоритеты характерны как для парламентов государственного уровня, так и регионального. Так президент России Владимир Путин в своем выступлении, говоря о значимости развития парламентаризма и межпарламентского взаимодействия, подчеркнул, что парламентская дипломатия способна укрепить доверие между государствами и помочь в поиске компромиссных решений как острых международных, так и региональных проблем. Спикер Государственной Думы ФС РФ Вячеслав Володин отметил, что одна из задач парламентариев состоит в обеспечении условий для развития территорий — создавая правовые основы для новых направлений экономики, медицины, образования, науки и других сфер жизни общества, парламентарии всех уровней должны действовать на опережение, создавать предпосылки для повышения качества жизни людей.

Подчеркну, что в деятельности Законодательного собрания именно социальные вопросы — в приоритете, принимаемые нами законы направлены, в первую очередь, на улучшение оказания медицинской помощи населению, на повышение качества образования в Приангарье, на создание комфортных условий для жизни сибиряков. Также было отмечено, что особую актуальность сегодня приобретают новые формы работы по обмену лучшими законотворческими идеями и правоприменительными практиками. Законодательное собрание Иркутской области уделяет большое внимание вопросам межпарламентского сотрудничества, взаимодействуя с законодательными органами власти разных уровней внутри страны, а также выстраивая диалог с парламентариями Монголии, Южной Кореи, Японии, Китая. Мы всегда открыты для конструктивного партнерства с коллегами-парламентариями и России, и зарубежья. Совместное обсуждение значимых вопросов — это возможность взглянуть на проблемы под новым углом зрения, шире представить возможные пути их решения.

— В работе Законодательного собрания Иркутской области сегодня особую значимость приобрел парламентский контроль. Рассматривалась ли эта сторона деятельности парламентариев на ассамблее?

— Парламентский контроль поставил во главу угла в своем выступлении глава Межпарламентского союза Мартин Чунгонг. Он призвал парламентариев усилить контроль правительства, их планов по реализации бюджета, цитата: «Чтобы повсюду надзор был наверху повестки дня в парламентах, чтобы процедуры были открытыми, чтобы министрам задавали вопросы, и они на них отвечали. Никакое правительство не любит надзора со стороны парламента, он министрам мешает выполнять то, что они считают нужным делать. Тем не менее, чтобы действия правительства были эффективными, парламентский контроль необходим». В этом же ключе выступил и руководитель Группы по инклюзивным политическим процессам управления и укреплению мира программы развития ООН Чарльз Шовель. По его словам, независимо от способа формирования правительства должна существовать система обратной связи, когда министры несут ответственность перед парламентом, представляющим народ. Была отмечена важность наличия механизмов контроля, чтобы министры эффективно и публично были призваны к ответу. При этом подчеркну, что как на государственном, так и на региональном уровне парламентский контроль эффективен только в партнерстве с разными участниками процесса — с органами исполнительной власти, общественными организациями, гражданским обществом.

— Можно сказать, что Законодательное собрание Иркутской области уловило общемировой тренд…

— Я бы сказал, что парламентский контроль сегодня как никогда отвечает запросам общества. Граждане хотят знать, насколько эффективно расходуются средства бюджета. На ассамблее говорилось еще и о создании максимально прозрачной системы взаимодействия парламента с населением через сеть интернет. Могу отметить, что именно с нашего созыва началась эра цифровых технологий применительно к депутатской работе Законодательного собрания Приангарья. Мы стали первыми в стране по открытости и доступности информации, внедрив систему «Электронного парламента». Каждый гражданин может увидеть, как идет работа над законопроектами, какие законы принимаются, найти необходимые документы. Сайт Законодательного собрания Иркутской области в 2017 году был признан лучшим в стране среди сайтов представительных органов власти субъектов РФ по уровню информационной открытости. Эту работу мы намерены не только продолжать, но и расширять.

— Сергей Фатеевич, поскольку сотрудничеству общественных объединений и граждан с парламентами было уделено достаточно много внимания, намерено ли Законодательное собрание Иркутской области активизировать это взаимодействие?

— Мероприятия ассамблеи прошли в русле поощрения межкультурного и межрелигиозного диалога в соответствие с основной темой форума: «Продвигая культурный плюрализм и мир через межрелигиозный и межэтнический диалог». Председатель Совета Федераций ФС РФ Валентина Матвиенко отметила, что в России проживает более 200 национальностей, и они сосуществуют в мире, при этом одной из причин жизнеспособности и устойчивости российской модели межнационального общения является то, что акцент в ней делается именно на «культурном плюрализме, то есть на наличии и признании свободного развития этнических культур».

Законодательное собрание Иркутской области поддерживает развитие межкультурного и межэтнического сотрудничества в Приангарье. Более того, именно областным парламентом для построения диалога между представителями различных религиозных объединений в Приангарье была создана такая площадка как Координационный межконфессиональный совет при Законодательном собрании, который уже предлагал провести в Приангарье региональный конгресс национальных и общественных организаций. Сегодня такое решение принято, и, взяв эту идею за основу, думаю, что мы можем расширить число участников по общественному диалогу, объединив на одной площадке представителей общественных организаций различной направленности из всех территорий Приангарья. Одна из главных тем для обсуждения конгресса — это инициативное бюджетирование. Иркутская область сегодня в лидерах среди регионов России по инициативному бюджетированию, с 2011 года у нас успешно реализуется проект «Народные инициативы», и на 2018-й финансирование этого проекта планируется увеличить в два раза по сравнению с этим годом — до 700 млн рублей. На что направить эти деньги в территориях в первую очередь?