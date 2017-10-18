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09:26 (мск), источник: Om1.ru

Омские депутаты Ткачук и Федотов устроили политический баттл из-за отопления

Внутри фракции «Единая Россия» наметился идейный раскол.

Сегодня, 18 октября, на комитете по ЖКХ и транспорту в Горсовете Омска депутаты ожидаемо разошлись во взглядах на отопительный сезон в городе. Несмотря на спокойный доклад первого заместителя департамента городского хозяйства Омска Евгения Фомина, парламентарии высказали свои точки зрения.

Так, вице-спикер, единоросс Андрей Ткачук, по совместительству медиаменеджер, призвал не судить мэрию слишком строго. Не все регулирующие моменты по запуску тепла в домах находятся в компетенции сотрудников администрации. Он уверен — отопительный сезон начался без сбоев.

Ему возразил однопартиец Юрий Федотов. Он признал, что тепло запускали тяжело и долго.

Юрий Федотов, председатель финансово-бюджетного комитета Горсовета Омска:

— Если вы не в курсе, отопительный сезон запускался тяжело. Планировалось дать тепло 25 сентября. Но это как за рулем машины, нельзя сразу разогнаться до 100 километров в час. Все жители ждали 20 сентября. А надо было отокровенно сказать, что все теплоснабжающие источники будут выходить на параметры две недели. Пока они раскочегарятся. В этом году некоторые диспетчерские не выдерживали большогоколичества звонков. Было холодно.

Однако в безобидном ликбезе Андрей Ткачук усмотрел личное оскорбление, «наезд». Он потребовал извинений.

 — Это некорректно, предлагаю вам извиниться. Не нужно диктовать поставщикам услуг, как нужно работать. Что касается количества звонков, их весь год одинаковое количество, — начал повышать тон Ткачук.

В то же время Юрий Федотов, работающий уже не первый депутатский созыв, предпчел не поддаваться на откровенные провокации представителя «Оплота». Похоже, в «Единой России» наметились первые противоречия.

Скорее всего, нынешнему созыву единороссов в Горсовете не удастся сохранить единую позицию. Первый внутрипартийный баттл, похоже, закончился боевой ничьей.

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