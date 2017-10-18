Омские депутаты Ткачук и Федотов устроили политический баттл из-за отопления
Внутри фракции «Единая Россия» наметился идейный раскол.
Внутри фракции «Единая Россия» наметился идейный раскол.
Сегодня, 18 октября, на комитете по ЖКХ и транспорту в Горсовете Омска депутаты ожидаемо разошлись во взглядах на отопительный сезон в городе. Несмотря на спокойный доклад первого заместителя департамента городского хозяйства Омска Евгения Фомина, парламентарии высказали свои точки зрения.
Так,
Ему возразил однопартиец Юрий Федотов. Он признал, что тепло запускали тяжело и долго.
Юрий Федотов, председатель
— Если вы не в курсе, отопительный сезон запускался тяжело. Планировалось дать тепло 25 сентября. Но это как за рулем машины, нельзя сразу разогнаться до 100 километров в час. Все жители ждали 20 сентября. А надо было отокровенно сказать, что все теплоснабжающие источники будут выходить на параметры две недели. Пока они раскочегарятся. В этом году некоторые диспетчерские не выдерживали большогоколичества звонков. Было холодно.
Однако в безобидном ликбезе Андрей Ткачук усмотрел личное оскорбление, «наезд». Он потребовал извинений.
— Это некорректно, предлагаю вам извиниться. Не нужно диктовать поставщикам услуг, как нужно работать. Что касается количества звонков, их весь год одинаковое количество, — начал повышать тон Ткачук.
В то же время Юрий Федотов, работающий уже не первый депутатский созыв, предпчел не поддаваться на откровенные провокации представителя «Оплота». Похоже, в «Единой России» наметились первые противоречия.
Скорее всего, нынешнему созыву единороссов в Горсовете не удастся сохранить единую позицию. Первый внутрипартийный баттл, похоже, закончился боевой ничьей.