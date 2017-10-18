Свердловским министрам придется отчитаться о своих загранпоездках
Гражданам, которые примут участие в конкурсе на замещение должностей министра экономики и министра инвестиций Свердловской области, придется отчитаться о своих загранпоездках.
Гражданам, которые примут участие в конкурсе на замещение должностей министра экономики и министра инвестиций Свердловской области, придется отчитаться о своих загранпоездках.
Соответствующий пункт содержится в анкете, которую должен будет заполнить каждый кандидат. Пункт 28 анкеты гласит: «Пребывание за границей. Когда, где, с какой целью».
Остальные пункты документа стандартны: биографические данные, ответы на вопросы о семье, образовании и трудовом стаже.
Напомним, губернатор Евгений Куйвашев первым из глав регионов запустил новую процедуру подбора министров. Через конкурсные процедуры пройдут соискатели постов министра экономики и территориального развития и министра инвестиций и развития Свердловской области.