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09:29 (мск), источник: ЕАН

Свердловским министрам придется отчитаться о своих загранпоездках

Гражданам, которые примут участие в конкурсе на замещение должностей министра экономики и министра инвестиций Свердловской области, придется отчитаться о своих загранпоездках.

Соответствующий пункт содержится в анкете, которую должен будет заполнить каждый кандидат. Пункт 28 анкеты гласит: «Пребывание за границей. Когда, где, с какой целью».

Остальные пункты документа стандартны: биографические данные, ответы на вопросы о семье, образовании и трудовом стаже.

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев первым из глав регионов запустил новую процедуру подбора министров. Через конкурсные процедуры пройдут соискатели постов министра экономики и территориального развития и министра инвестиций и развития Свердловской области.

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