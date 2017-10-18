Бабук: Школы не закроются, откроются некоторые закрытые школы

По словам Моники Бабук, этот мораторий означает, что могут быть открыты школы, которые ранее были закрыты, в условиях, когда закрытие школ не принесло большой экономии в бюджете так, как ожидалось. Вместе с тем, Кодекс об образовании предлагает альтернативу для закрытия школ — открытие филиалов окружных школ. Создание этих филиалов предполагает, что учащиеся остаются в родном селе, а учителя приезжают в эти населенные пункты для проведения уроков. Эти филиалы не будут иметь административный аппарат, что приведет к сокращению расходов на обслуживание.