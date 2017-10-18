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10:02 (мск), источник: Sputniknews.kz

Атамбаев: я был неправ, когда эмоционально говорил о Назарбаеве

АСТАНА, 18 окт — Sputnik. Глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев признал, что был неправ, когда эмоционально отозвался о своем казахстанском коллеге Нурсултане Назарбаеве.

Источник: Sputniknews.kz

Он заявил, что усиление контроля на границе Казахстана и Кыргызстана, которое привело к созданию заторов, имеет цель отрезать Кыргызстан от России и обвинил в этом окружение казахстанского лидера.

«Думаю, президент Назарбаев даже не подозревает об этом. Он, конечно же, верит, как и любой президент, своему окружению — казахским олигархам, миллиардерам, которые думают не о Казахстане или Назарбаеве, а о своем будущем. Их счета находятся в западных банках», — отметил Атамбаев на вручении президентских стипендий студентам, слова которого приводит Sputnik Кыргызстан.

Наверное, я был неправ, когда эмоционально говорил про президента Назарбаева, он такой же доверчивый человек, как я, и проблем, наверно, больше. Но задача олигархов другая.
Алмазбек Атамбаев

Атамбаев считает, что задача олигархов — угодить США.

Президент Кыргызстана заметил, что, видимо, не зря в Казахстане был совершен переход с кириллицы на латиницу.

«Это отрезание от России. Это совместные учения военных Казахстана и морпехов США на границе с Россией. Последние несколько лет мы видим, что действия Казахстана были направлены на развал ЕАЭС», — заметил он.

Атамбаев напомнил, что в 80-х годах в Алматы были многотысячные митинги против назначенного руководителя из Москвы. Были многочисленные пострадавшие и жертвы.

«Жалко, что нынешнее руководство Казахстана забыло — каждому народу дорога его независимость. Многие народы борются за независимость, гибнут люди. Слава Богу, в нашем регионе такая угроза миновала. Но мы видим, что независимость можно потерять не только из-за вторжения иностранной армии, а просто в случае с Казахстаном — с назначением чуждого человека», — рассказал Атамбаев.

Он заявил, что неправда то, что руководители РК говорят, что все транспортные и торговые пути Кыргызстана идут через их страну.

«У Кыргызстана есть и другие соседи, которые пытались на нас давить. При Исламе Каримове на полгода отключали газ и свет. Но у нас сейчас другие отношения с Узбекистаном, население которого в два раза больше, чем в Казахстане. У нас прекрасные отношения с Китаем и Таджикистаном, нам надо искать другие рынки сбыта своих товаров и, думаю, их найдем», — заметил Атамбаев.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 7 октября обвинил руководство Казахстана во вмешательстве в процесс выборов президента КР, которые состоялись 15 октября. Недовольство Атамбаева вызвал тот факт, что во время предвыборной кампании состоялась встреча Нурсултана Назарбаева и одного из кандидатов в президенты КР Омурбека Бабанова.

Помимо этого, Атамбаев 7 октября выступил с рядом некорректных заявлений, касающихся отдельных аспектов социально-экономического развития Казахстана.

МИД Казахстана, в свою очередь, заявил решительный протест, сказав, что считает подобные высказывания недопустимыми в отношениях между двумя дружественными государствами. Затем Казахстан отказался посылать своих наблюдателей на выборы в Кыргызстане.

Создавшаяся напряженная ситуация между Астаной и Бишкеком усугубилась после того, как с 10 октября на пограничных пунктах пропуска был усилен контрольно-пропускной режим. В КНБ Казахстана пояснили, что причиной такой меры стала плановая операция.

В связи с эти Кыргызстан направил обращения в ВТО и Евразийскую экономическую комиссию.

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