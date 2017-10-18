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10:03 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Глава новосибирского УФНС извинился за доставку налоговых уведомлений с опозданием

Проблемы возникли из-за изменения методики учета.

Многие налогоплательщики Новосибирской области не получат в срок уведомления об уплате налога на имущество. Это признал сегодня руководитель управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по региону Алексей Легостаев.

«Общая ситуация на сегодняшний день (по уплате налога на имущество — Sibnovosti.ru) нас очень сильно беспокоит, мы чувствуем большую степень вины. Потому что мы осознаем и понимаем, что информационная компания в части вручения налоговых уведомлений затянулась», — сказал господин Легостаев.

По словам руководителя УФНС по Новосибирской области, служба должна была разослать более 1 млн уведомлений, срок оплаты которых истекает 1 декабря. Сейчас в область пришло только 60 тыс. квитанций, из них 10 тыс. отправлено адресатам.

«Процедура изготовления этих уведомлений только-только началась», — признал господин Легостаев.

При этом бумаги печатают в Красноярске, и на их доставку в регион потребуется дополнительное время. Задержка связана с тем, что в этом году все начисления сведены в единую общероссийскую базу, тогда как ранее расчет проводили региональные службы. При переходе на новую методику, по словам Алексея Легостаева, возникли многочисленные сбои, что помешало получить данные в срок.

Проблему возникнут и у автовладельцев. Исчисление транспортного налога привязали к месту жительства налогоплательщика, тогда как ранее его рассчитывали по месту регистрации автомобиля.

«В этом году, по нашим оценкам, по очень большой категории физических лиц произошел сбой, и в уведомлениях часто отражается исчисление транспортного налога двумя налоговыми органами, и по месту жительства, и по месту, где автомобиль состоял на учете ранее», — сообщил глава УФНС.

Самостоятельно налоговая служба исправить эти ошибки не может, поэтому тем, кто обнаружит в уведомлениях недостоверные данные, УФНС рекомендует обращаться в налоговые инспекции по месту жительства. Кроме того, скорректировать начисления можно через личный кабинет на сайте управления.

Налоговые инспекции Новосибирской области исчислили имущественные налоги, подлежащие уплате в 2017 году, в сумме 3,252 млрд руб., что на 13,5% больше, чем в 2016 году. Транспортный налог составил 65,7% от этой суммы, налог на имущество — 18,4%, земельный налог — 15,8%.

Общий размер просроченной задолженности по имущественным налогам на 1 октября 2017 года составляет 2,9 млрд руб.

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