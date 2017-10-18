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10:07 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Кадры, финансы, материальная база: Решетников обозначил векторы развития здравоохранения в Пермском крае

Основные направления развития здравоохранения в Пермском крае руководство Пермского края озвучило на V съезде врачей региона, который прошел 17 октября. Какие направления выделил губернатор Максим Решетников и какие задачи сформулировал и. о. министра здравоохранения региона края Дмитрий Матвеев — в материале «ФедералПресс».

Пермский съезд врачей является органом Пермской краевой общественной организации «Профессиональное медицинское сообщество Пермского края» (ПМСПК). Как отметил на съезде губернатор Прикамья Максим Решетников, «ваша организация — самая авторитетная и самая системная в отрасли, в нее входят 44% врачей региона».

Глава края в своем докладе сосредоточился на основных направлениях развития здравоохранения в регионе. Он особо отметил, что для властей региона отрасль является приоритетом: «Это находит отражение и в бюджете региона. Проект бюджета внесен в ЗС края. Увеличение финансирования здравоохранения идет как в связи с объективными условиями, так и в связи с закладыванием достаточно больших средств на инфраструктуру и модернизацию материально-технического обеспечения, на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения, индексацией средств на лекарства».

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Основное направление политики региона в здравоохранении — укрепление первичного звена оказания медицинской помощи. «Главные жалобы людей связаны с доступностью медпомощи в первичном звене, что выражается в невозможности оперативно записаться на прием к участковому врачу, попасть на прием к узкому специалисту», — напомнил губернатор.

Для решения этой задачи будет продолжен проект «Новая поликлиника». Инициированный Решетниковым в этом году, он дал определенные результаты. Им были охвачены 12 пилотных поликлиник на девяти территориях, 600 тыс человек прикрепленного населения. Задача проекта — высвобождение участковых врачей для приема максимального количества врачей.

«Организационные изменения, которые были внедрены этим проектом, показали, что в августе, по пилотным поликлиникам доступность медицинской помощи более чем на 20−23% выше, чем доступность медицинской помощи годом ранее», — констатировал глава региона. Так что проект будет продолжен с вовлечением множества других клиник.

Для освобождения труда врачей будет проведена и тотальная модернизация информационной системы медучреждений. Она включит в себя обновление парка компьютеров, программного обеспечения. И главное — отказ от введения информации одновременно в электронном виде и в бумажном. Плюс подключение всех учреждений к высокоскоростному интернету.

Еще одно ключевое направление — ликвидация кадрового дефицита. Решетников привел цифры: укомплектованность врачами составляет 59%, участковыми — 77%, фельдшерами — 71%. Для решения этой проблемы правительство края продолжит практику выплат стипендий для фельдшеров ФАПов. «Системно будем продолжать проект “Земский доктор”. У нас более 20 млн рублей из краевого бюджета на эти цели выделено. Плюс заложено софинансирование из федерального бюджета. Всего у нас с 2012 года неплохие результаты по проекту — 482 врача переехало, и по этому году ожидаем около 80 докторов», — оценил Решетников. Будет расширяться и целевая подготовка студентов и ординаторов.

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Продолжат власти региона насыщать поликлиническое звено финансами. С начала года подушевой норматив поликлиник увеличен на 16,5%.

Один из трендов, обознаеченных губернатором — отказ от разделения поликлиник и стационаров. Эта практика не показала нужных результатов. «Административно разделять какие-то структуры ради с виду более правильных моделей смысла не имеет. Мы должны ориентироваться на формирование полноценных, самодостаточных, крупных медицинских организаций. Небольшим бюджетным учреждениям в современной системе достаточного сложного бюджетного учета, бюджетного кодекса, закупок — не место», — «закруглил» свою идеологию развития отрасли губернатор.

В завершающей части доклада Максим Решетников сосредоточился на развитии материально-технической базы здравоохранения в регионе. «Мы в этом году в трехлетний бюджет внесли почти семь миллиардов рублей на строительство и реконструкцию 23 объектов здравоохранения. 19 из них мы должны в трех летний период ввести. Это как поликлиники, детские поликлиники, сельские амбулатории, крупные объекты, которые мы давно должны были построить. Клиническая инфекционная больница, психиатрическая больница, хирургический комплекс в Кудымкаре. Параллельно будем продолжать и ремонты учреждений», — рассказал Решетников. Всего на эти цели заложено около 8,5 млрд рублей.

Если Решетников говорил о мерах по улучшению качества здравоохранения, то и.о. министра здравоохранения Дмитрий Матвеев сосредоточился на главных, фундаментальных задачах отрасли в Пермском крае.

Он напомнил, что в Прикамье живут 2,6 млн человек, средний возраст — 38 лет. «Достаточно молодое население», — отметил Матвеев. Главная задача краевых властей — улучшение демографической ситуации. Что, в свою очередь требует снижения смертности населения. Чиновник заметил, что краю есть чем гордиться: в 2016 году младенческая смертность снизилась до самых низких за всю историю наблюдений показателей. И в 2017 году снижение продолжилось. Однако в этом году смертность в регионе превысила рождаемость, зафиксирована естественная убыль населения.

Одна из главных причин такой ситуации — смертность трудоспособного населения, которая в регионе снижается, но все еще превышает среднероссийский уровень. Для этого Матвеев призвал улучшить качество диагностики ряда заболеваний. Разработан и проект по выявлению и лечению ряда заболеваний: таких как артериальная гипертензия, обструктивная болезнь легких, ишемическая болезнь сердца.

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