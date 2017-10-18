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10:18 (мск), источник: Деловое сообщество

Закон о статусе Ростова-на-Дону могут принять в 2018 году

В следующем году донские парламентарии могут принять закон, закрепляющий статус Ростова-на-Дону.

Речь идет о том, что ввести возможность запретить отнимать у южной столицы деньги, которые он заработал сверх установленной нормы. В этом случае все эти средства останутся в городе и пойдут на развитие инфраструктуры и прочие цели, рассказал в интервью «Городу N» председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

«Города-миллионники преимущественно обладают хорошими бюджетными ресурсами и являются донорами для других территорий. Поэтому то, что город зарабатывает дополнительно, надо оставлять ему на развитие. Такая ситуация связана с подготовкой к ЧМ-2018, но после окончания чемпионата Ростов должен получить дальнейшие перспективы», — отметил спикер донского парламента.

Он добавил, что данный вопрос уже обсуждал с главой администрации Ростова-на-Дону Виталием Кушнаревым.

«Это мое предвыборное обещание, а я привык свои обещания выполнять», — резюмировал Александр Ищенко.

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