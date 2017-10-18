Нигматулин о программе питьевая вода: у семи нянек дитя без глаза
Сегодня на пленарном заседании Мажилиса в ходе рассмотрения проекта республиканского бюджета на 2018−2020 гг. поднят вопрос обеспечения населения питьевой водой, сообщает Zakon.kz.
Сегодня на пленарном заседании Мажилиса в ходе рассмотрения проекта республиканского бюджета на 2018−2020 гг. поднят вопрос обеспечения населения питьевой водой, сообщает Zakon.kz.
При этом депутаты Мажилиса отметили несоответствие в прогнозируемых результатах исполнения целевого индикатора.
В частности, согласно стратегическому плану МСХ на 2018−2020 годы целевой индикатор «обеспечение доступа населения республики к централизованному водоснабжению» в 2020 году должен быть исполнен на 100%, а по данным стратегического плана Министерства инвестиций и развития — лишь на 63%.
На данное несоответствие отреагировал и спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин, подчеркнув необходимость корреспондирования данных показателей. Иначе, как отметил, Н. Нигматулин обеспечение на 100% населения чистой питьевой водой возможно будет только к 2060 году.
— Два министерства в одном Правительстве, один и тот же индикатор, третий министр сокращает. Один индикатор, три министерства и три разных подхода. Точно как в той пословице: «У семи нянек дитя без глаза». Разберитесь, пожалуйста, — обратился Н. Нигматулин к министрам.