Нигматулин о программе питьевая вода: у семи нянек дитя без глаза

Источник: Zakon.kz

При этом депутаты Мажилиса отметили несоответствие в прогнозируемых результатах исполнения целевого индикатора.

В частности, согласно стратегическому плану МСХ на 2018−2020 годы целевой индикатор «обеспечение доступа населения республики к централизованному водоснабжению» в 2020 году должен быть исполнен на 100%, а по данным стратегического плана Министерства инвестиций и развития — лишь на 63%.

На данное несоответствие отреагировал и спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин, подчеркнув необходимость корреспондирования данных показателей. Иначе, как отметил, Н. Нигматулин обеспечение на 100% населения чистой питьевой водой возможно будет только к 2060 году.