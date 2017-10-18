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10:13 (мск), источник: Zakon.kz

Нигматулин о программе питьевая вода: у семи нянек дитя без глаза

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса в ходе рассмотрения проекта республиканского бюджета на 2018−2020 гг. поднят вопрос обеспечения населения питьевой водой, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

При этом депутаты Мажилиса отметили несоответствие в прогнозируемых результатах исполнения целевого индикатора.

В частности, согласно стратегическому плану МСХ на 2018−2020 годы целевой индикатор «обеспечение доступа населения республики к централизованному водоснабжению» в 2020 году должен быть исполнен на 100%, а по данным стратегического плана Министерства инвестиций и развития — лишь на 63%.

На данное несоответствие отреагировал и спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин, подчеркнув необходимость корреспондирования данных показателей. Иначе, как отметил, Н. Нигматулин обеспечение на 100% населения чистой питьевой водой возможно будет только к 2060 году.

— Два министерства в одном Правительстве, один и тот же индикатор, третий министр сокращает. Один индикатор, три министерства и три разных подхода. Точно как в той пословице: «У семи нянек дитя без глаза». Разберитесь, пожалуйста, — обратился Н. Нигматулин к министрам.

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