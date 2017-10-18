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11:38 (мск), источник: AmurMedia.ru

Гражданский форум проходит в Хабаровске

Для участников мероприятия разработана насыщенная программа.

Источник: Reuters

Хабаровск, 18 октября, AmurMedia.

В Педагогическом институте Тихоокеанского госуниверситета начал работу IV Гражданский форум Хабаровского края. В этом году мероприятие объединило более 400 представителей власти и бизнеса, общественных организаций и некоммерческого сектора, экспертов в области гражданского общества. Для них в рамках четырех «тематических вертикалей» организовали более 35 дискуссионных и обучающих площадок, экспертных сессий и мастер-классов, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе правительства Хабаровского края.

От лица губернатора к собравшимся обратился заместитель председателя правительства края по вопросам внутренней политики Виктор Марценко. «В этом году мы вместе с вами организовали муниципальный этап форума — в январе выездные мероприятия дискуссионного и обучающего характера в районных центрах края. Итоги этой работы мы подводим сегодня. За этот год мы укрепили навыки командной работы, а стиль нашей команды — это доверие и сотрудничество. Уверен, что насыщенная программа позволит открыть новые возможности, применить полученный опыт в своих регионах, городах и селах» — говорилось в приветственном адресе главы региона Вячеслава Шпорта.

Сегодня в рамках экспертных семинаров и круглых столов будет рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с развитием некоммерческого сектора и гражданского общества в регионе. Большое внимание планируется уделить привлечению НКО к оказанию государственных услуг. В 14.30 под председательством Виктора Марценко состоялось расширенное заседание совета по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций при правительстве края.

На переговорной площадке «Продвижение и позиционирование некоммерческой деятельности: современные подходы» обсудят взаимодействие СМИ и НКО, а также такое направление, как социальная журналистика.

Еще одна вертикаль полностью «отдана» под тематику реализации государственной национальной политики. Здесь рассмотрят вопросы укрепления единства российской нации, общественного и духовного единения жителей края. Основное мероприятие этой линейки — заседание совета по межнациональным отношениям при губернаторе края.

Отметим, впервые в рамках Гражданского форума состоялось телевизионное ток-шоу «Экспертная сессия». Гости студии — известные в крае эксперты в области политологии и развития гражданского общества — обсудили работу органов власти, в том числе, по созданию механизмов поддержки НКО (СОНКО, добровольческого движения), проведению общественных слушаний, «нулевых чтений» законопроектов, общественного контроля и др. В эфир программа выйдет 22 октября на канале «Россия 24» в 18.00.

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