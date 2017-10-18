Куйвашев запретил поднимать плату за детские сады

Источник: УралИнформБюро

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не стал утверждать повышение максимальной платы родителей за детские сады. Проект соответствующего постановления был представлен 18 октября на заседании правительства региона.

Речь шла о повышении платы на 4%, передает корреспондент «Уралинформбюро». «Останьтесь, обсудим», — сказал губернатор министру образования Юрию Биктуганову.

Сейчас плата за детский сад в муниципалитетах Среднего Урала варьируется от 2000 до 3000 рублей.