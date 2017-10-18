Губернатор объявил выговор министру образования

«Школьники успешно выступают, представляют край и на международном уровне, и на российском, но от региона никакой отметки и поощрений не получают. Ситуация неправильная. Прошло два месяца, распоряжения о поощрении олимпиадников внесено на рассмотрение только сегодня и только после того, как появились публикации с просьбой разобраться. Проблема, как выяснилось, банальный бюрократизм, Минобр с Минфином занимаются футболом, документы по несколько раз возвращают на доработку. Я считаю, что, мягко говоря, это неправильно, мы постоянно сетуем, что молодая умная молодежь уезжает, а сами так реализуем мероприятия, поэтому Раиса Алексеевна (Кассина — Ъ) вам я объявляю выговор за такую работу», — заявил Максим Решетников.