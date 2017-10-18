Губернатор объявил выговор министру образования
Сегодня на заседании правительства губернатор Пермского края Максим Решетников объявил выговор министру образования Пермского края Раисе Кассиной.
Сегодня на заседании правительства губернатор Пермского края Максим Решетников объявил выговор министру образования Пермского края Раисе Кассиной.
Поводом для этого стало отсутствие распоряжения о поощрении школьников — победителей международных олимпиад.
«Школьники успешно выступают, представляют край и на международном уровне, и на российском, но от региона никакой отметки и поощрений не получают. Ситуация неправильная. Прошло два месяца, распоряжения о поощрении олимпиадников внесено на рассмотрение только сегодня и только после того, как появились публикации с просьбой разобраться. Проблема, как выяснилось, банальный бюрократизм, Минобр с Минфином занимаются футболом, документы по несколько раз возвращают на доработку. Я считаю, что, мягко говоря, это неправильно, мы постоянно сетуем, что молодая умная молодежь уезжает, а сами так реализуем мероприятия, поэтому Раиса Алексеевна (Кассина — Ъ) вам я объявляю выговор за такую работу», — заявил Максим Решетников.
Он также попросил первого
«Если я еще узнаю, что документы по два и более раза заходят в министерство и получают “облом”, при всем уважении к министерству финансов, к другим нашим службам, я буду увольнять. Министры будут получать выговоры с лишением премии. Извольте работать на результат», — подчеркнул губернатор.