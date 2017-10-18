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10:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Губернатор объявил выговор министру образования

Сегодня на заседании правительства губернатор Пермского края Максим Решетников объявил выговор министру образования Пермского края Раисе Кассиной.

Источник: РИА "Новости"

Поводом для этого стало отсутствие распоряжения о поощрении школьников — победителей международных олимпиад.

«Школьники успешно выступают, представляют край и на международном уровне, и на российском, но от региона никакой отметки и поощрений не получают. Ситуация неправильная. Прошло два месяца, распоряжения о поощрении олимпиадников внесено на рассмотрение только сегодня и только после того, как появились публикации с просьбой разобраться. Проблема, как выяснилось, банальный бюрократизм, Минобр с Минфином занимаются футболом, документы по несколько раз возвращают на доработку. Я считаю, что, мягко говоря, это неправильно, мы постоянно сетуем, что молодая умная молодежь уезжает, а сами так реализуем мероприятия, поэтому Раиса Алексеевна (Кассина — Ъ) вам я объявляю выговор за такую работу», — заявил Максим Решетников.

Он также попросил первого вице-премьера правительства края Ольгу Антипину провести необходимую проверку в Минфине и изменить регламенты.

«Если я еще узнаю, что документы по два и более раза заходят в министерство и получают “облом”, при всем уважении к министерству финансов, к другим нашим службам, я буду увольнять. Министры будут получать выговоры с лишением премии. Извольте работать на результат», — подчеркнул губернатор.

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