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10:40 (мск), источник: СуперОмск

У ЛДПР появился первый претендент на пост мэра Омска

Как стало известно «СуперОмску», в комиссию по выборам градоначальника документы вот-вот подаст первый выдвиженец от ЛДПР.

Источник: Reuters

На конкурс заявится либерал-демократ Алексей Клепиков.

Завершив депутатскую карьеру в прошлом созыве Законодательного собрания Омской области, Клепиков неудачно пытался пройти в новый состав областного парламента в 2016 году, а также пробовал свои силы на выборах в омский горсовет.

В первом конкурсе по выборам мэра Омска Алексей Клепиков также участвовал и успел отметиться конфликтом с комиссией и громким предложением отправить всех чиновников в Сингапур.

Так, спор Алексея Клепикова с председателем конкурсной комиссии Сергеем Тодоровым: «Нет. Да» даже стал неким мемом в омском медиасообществе.

Как ранее сообщал «СуперОмск», на конкурс по выбору омского мэра уже заявились юрист и предприниматель Роман Кафаров; пенсионер Николай Телепенко; предприниматель Самат Шарипов, вернувшийся из Казахстана в Омск; Сергей Хазин, чья деятельность связана с добывающей отраслью и еще один постоянный участник всех выборных кампаний, пенсионер Мухаметкали Хасанов.

Документы от соискателей на кресло мэра принимаются до 31 октября.

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