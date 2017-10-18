У ЛДПР появился первый претендент на пост мэра Омска
Как стало известно «СуперОмску», в комиссию по выборам градоначальника документы
Как стало известно «СуперОмску», в комиссию по выборам градоначальника документы
На конкурс заявится
Завершив депутатскую карьеру в прошлом созыве Законодательного собрания Омской области, Клепиков неудачно пытался пройти в новый состав областного парламента в 2016 году, а также пробовал свои силы на выборах в омский горсовет.
В первом конкурсе по выборам мэра Омска Алексей Клепиков также участвовал и успел отметиться конфликтом с комиссией и громким предложением отправить всех чиновников в Сингапур.
Так, спор Алексея Клепикова с председателем конкурсной комиссии Сергеем Тодоровым: «Нет. Да» даже стал неким мемом в омском медиасообществе.
Как ранее сообщал «СуперОмск», на конкурс по выбору омского мэра уже заявились юрист и предприниматель Роман Кафаров; пенсионер Николай Телепенко; предприниматель Самат Шарипов, вернувшийся из Казахстана в Омск; Сергей Хазин, чья деятельность связана с добывающей отраслью и еще один постоянный участник всех выборных кампаний, пенсионер Мухаметкали Хасанов.
Документы от соискателей на кресло мэра принимаются до 31 октября.