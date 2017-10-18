Рамзан Кадыров рассказал в своем канале в Telegram о неожиданной встрече в Бухаре

«В Бухаре сегодня ко мне неожиданно подошла пожилая женщина Буку Умаева. Живет в Узбекистане с 50-х годов. Из Чечни была выслана во времена геноцида. Подошла, обняла меня, благодарила. Я не ожидал такого, для меня доброе отношение стариков, которые многое прошли, дорогого стоит. Она узнала, что я еду в Бухарское медресе, где учился мой Отец. И специально приехала, чтобы меня увидеть, но долго мы не разговаривали, — говорится в сообщении Кадырова.