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11:12 (мск), источник: Kommersant.uz

Рамзан Кадыров рассказал в своем канале в Telegram о неожиданной встрече в Бухаре

Мы ранее сообщали, что глава Чечни в рамках рабочего визита в Узбекистан посетил древние города республики — Самарканд и Бухару.

Источник: Kommersant.uz

В Бухаре Рамзан Кадыров встретился с пожилой чеченкой, которая живет в Узбекистане с 50-х годов прошлого столетия. О неожиданной встрече глава Чеченской Республики рассказал в своем канале в Telegram.

«В Бухаре сегодня ко мне неожиданно подошла пожилая женщина Буку Умаева. Живет в Узбекистане с 50-х годов. Из Чечни была выслана во времена геноцида. Подошла, обняла меня, благодарила. Я не ожидал такого, для меня доброе отношение стариков, которые многое прошли, дорогого стоит. Она узнала, что я еду в Бухарское медресе, где учился мой Отец. И специально приехала, чтобы меня увидеть, но долго мы не разговаривали, — говорится в сообщении Кадырова.

Глава Чечни также отметил, что Буку Умаева хочет встретиться с ним следующим летом.

«Обязательно привезу ее в Чечню, как только она будет готова. Ведь именно нашим родителям, их силе духа, их любви к своей земле, к своему народу, мы обязаны жизнью», — подытожил он.

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