Рамзан Кадыров рассказал в своем канале в Telegram о неожиданной встрече в Бухаре
Мы ранее сообщали, что глава Чечни в рамках рабочего визита в Узбекистан посетил древние города республики — Самарканд и Бухару.
Мы ранее сообщали, что глава Чечни в рамках рабочего визита в Узбекистан посетил древние города республики — Самарканд и Бухару.
В Бухаре Рамзан Кадыров встретился с пожилой чеченкой, которая живет в Узбекистане с 50-х годов прошлого столетия. О неожиданной встрече глава Чеченской Республики рассказал в своем канале в Telegram.
«В Бухаре сегодня ко мне неожиданно подошла пожилая женщина Буку Умаева. Живет в Узбекистане с 50-х годов. Из Чечни была выслана во времена геноцида. Подошла, обняла меня, благодарила. Я не ожидал такого, для меня доброе отношение стариков, которые многое прошли, дорогого стоит. Она узнала, что я еду в Бухарское медресе, где учился мой Отец. И специально приехала, чтобы меня увидеть, но долго мы не разговаривали, — говорится в сообщении Кадырова.
Глава Чечни также отметил, что Буку Умаева хочет встретиться с ним следующим летом.
«Обязательно привезу ее в Чечню, как только она будет готова. Ведь именно нашим родителям, их силе духа, их любви к своей земле, к своему народу, мы обязаны жизнью», — подытожил он.