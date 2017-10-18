Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Врачи сообщили о тяжелом состоянии актера Кокшенова
В правительстве Украины предложили уничтожить Россию ради Крыма
В Москве эвакуировали Ярославский вокзал
Жены Трампа поспорили из-за статуса первой леди США Американские СМИ обсуждают неожиданное высказывание первой жены Дональда Трампа Иваны
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Андрей Малахов основал телекомпанию
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Тара Рид напугала гостей вечеринки прозрачным платьем – СМИ
СМИ: Газманов попал в аварию на трассе около Перми
82-летний Армен Джигарханян разводится с молодой женой
Oxxxymiron поучаствовал в международном рэп-баттле
Елена Яковлева рассказала о своих отношениях с невесткой - СМИ
Экс-невеста Степанова о нем: Ударил и отшвырнул
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Упавшая с трапа в Пулково девочка скончалась
Фоторепортажи
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
8ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
11:34 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Эдхам Акбулатов снял свою кандидатуру с выборов мэра Красноярска

Действующий мэр поддержит других кандидатов от партии «Единая Россия».

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Действующий мэр Красноярска Эдхам Акбулатов принял решение снять свою кандидатуру с выборов мэра. Об этом на конференции регионального отделения «Единой России» сообщил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

Почему Акбулатов принял такое решение, Усс не уточнил. Глава Красноярска собирается поддержать других кандидатов, претендующих на пост мэра от партии «Единая Россия».

Отметим, что на сессии 24 октября депутаты горсовета путем тайного голосования выберут нового главу города. Для победы кандидату необходимо набрать минимум 19 голосов.

Эдхам Акбулатов родился 18 июня 1960 года в Красноярске. Получил два высших образования. Свою трудовую деятельность начал ассистентом кафедры строительных конструкций в Красноярском инженерно-строительном институте (КИСИ). Затем в течение 10 лет занимался преподавательской деятельностью. В 1994 году устроился на работу в администрацию города Красноярска: до 1998 года возглавлял земельное управление. 10 июня 2012 года одержал победу на выборах мэра Красноярска. Акбулатов женат, есть сын.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Кинофестиваль РУСАЛа в посёлке Таёжный посетили больше тысячи человек
Утвержден календарь выходных дней на 2018 год
«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов
Дочка «Ростеха» обвинила Siemens в угрозе суверенитету России
СМИ: топ-менеджеров «Открытия» внесут в черный список ЦБ
Суд Парижа отправил художника Павленского в психбольницу
В Иркутске произошел пожар в доме для инвалидов
В NASA усомнились в надежности российских космических кораблей
Спорт
«Спартак» разгромил «Севилью» и одержал историческую победу Встреча, состоявшаяся в Москве на стадионе «Открытие-Арена», завершилась со счетом 5:1 в пользу российской команды
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Москва опередила Дубай по стоимости аренды офисов в небоскребах
Программа реновации жилья в регионах готова на 90%
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь