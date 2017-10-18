Эдхам Акбулатов снял свою кандидатуру с выборов мэра Красноярска
Действующий мэр поддержит других кандидатов от партии «Единая Россия».
Действующий мэр поддержит других кандидатов от партии «Единая Россия».
Действующий мэр Красноярска Эдхам Акбулатов принял решение снять свою кандидатуру с выборов мэра. Об этом на конференции регионального отделения «Единой России» сообщил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.
Почему Акбулатов принял такое решение, Усс не уточнил. Глава Красноярска собирается поддержать других кандидатов, претендующих на пост мэра от партии «Единая Россия».
Отметим, что на сессии 24 октября депутаты горсовета путем тайного голосования выберут нового главу города. Для победы кандидату необходимо набрать минимум 19 голосов.
Эдхам Акбулатов родился 18 июня 1960 года в Красноярске. Получил два высших образования. Свою трудовую деятельность начал ассистентом кафедры строительных конструкций в Красноярском