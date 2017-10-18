Эдхам Акбулатов снял свою кандидатуру с выборов мэра Красноярска

Почему Акбулатов принял такое решение, Усс не уточнил. Глава Красноярска собирается поддержать других кандидатов, претендующих на пост мэра от партии «Единая Россия».

Эдхам Акбулатов родился 18 июня 1960 года в Красноярске. Получил два высших образования. Свою трудовую деятельность начал ассистентом кафедры строительных конструкций в Красноярском инженерно-строительном институте (КИСИ). Затем в течение 10 лет занимался преподавательской деятельностью. В 1994 году устроился на работу в администрацию города Красноярска: до 1998 года возглавлял земельное управление. 10 июня 2012 года одержал победу на выборах мэра Красноярска. Акбулатов женат, есть сын.