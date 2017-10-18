Елизавета Солонченко вручила экс-мэру Нижнего Новгорода Дмитрию Беднякову почетный знак главы города
Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко вручила
Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко вручила
Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород», присутствующий на заседании Гордумы 18 октября 2017 года. Дмитрию Беднякову, возглавлявшему Нижний Новгород в 1991—1994 годах, 11 октября исполнилось 65 лет.
«Дмитрий Иванович решал в свое время принципиально иные проблемы, чем мы сейчас. Продуктовые проблемы, водочный бунт… Предложенный им путь приватизации был использован позднее и по всей стране», — отметила глава города Елизавета Солонченко.
Дмитрий Бедняков поблагодарил нижегородскую Думу и пожелал депутатам твердости и принципиальности в отстаивании позиций города. «Но хочу обратить внимание, что обратной стороной твердости и принципиальности является компромисс. Чтобы добиться в перспективе результата, нужно об этом всегда помнить», — подчеркнул бывший мэр.
СПРАВКА:
Дмитрий Бедняков родился в деревне Рожново Ивановской области в 1952 году. В 1968 году с родителями переехал в Ярославль. С 1971 года состоял на службе в органах внутренних дел. В 1977 году окончил Высшую следственную школу, затем в течение пяти лет занимался следственной работой. В 1982 году поступил в очную аспирантуру, после окончания которой получил диплом кандидата наук. С 1985 года живёт в Нижнем Новгороде.
Дмитрий Бедняков был назначен на должность Главы администрации Нижнего Новгорода в конце 1991 года.
В 1992 году его администрация занималась либерализацией цен и «малой приватизацией», изменениями в структуре власти и разработкой новой кредитной и финансовой политики.
В 1994 году Бедняков был отстранён от занимаемой должности указом Президента от 29 марта. Правомерность этого указа оспаривалась, и в 1997 году он был пересмотрен и признан утратившим силу, однако это уже не сказалось на ситуации в городе.
С 2001 по 2012 год был членом Совета Федерации от Нижегородской области.