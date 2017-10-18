Елизавета Солонченко вручила экс-мэру Нижнего Новгорода Дмитрию Беднякову почетный знак главы города

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород», присутствующий на заседании Гордумы 18 октября 2017 года. Дмитрию Беднякову, возглавлявшему Нижний Новгород в 1991—1994 годах, 11 октября исполнилось 65 лет.

«Дмитрий Иванович решал в свое время принципиально иные проблемы, чем мы сейчас. Продуктовые проблемы, водочный бунт… Предложенный им путь приватизации был использован позднее и по всей стране», — отметила глава города Елизавета Солонченко.

Дмитрий Бедняков поблагодарил нижегородскую Думу и пожелал депутатам твердости и принципиальности в отстаивании позиций города. «Но хочу обратить внимание, что обратной стороной твердости и принципиальности является компромисс. Чтобы добиться в перспективе результата, нужно об этом всегда помнить», — подчеркнул бывший мэр.

СПРАВКА:

Дмитрий Бедняков родился в деревне Рожново Ивановской области в 1952 году. В 1968 году с родителями переехал в Ярославль. С 1971 года состоял на службе в органах внутренних дел. В 1977 году окончил Высшую следственную школу, затем в течение пяти лет занимался следственной работой. В 1982 году поступил в очную аспирантуру, после окончания которой получил диплом кандидата наук. С 1985 года живёт в Нижнем Новгороде.

Дмитрий Бедняков был назначен на должность Главы администрации Нижнего Новгорода в конце 1991 года.

В 1992 году его администрация занималась либерализацией цен и «малой приватизацией», изменениями в структуре власти и разработкой новой кредитной и финансовой политики.

В 1994 году Бедняков был отстранён от занимаемой должности указом Президента от 29 марта. Правомерность этого указа оспаривалась, и в 1997 году он был пересмотрен и признан утратившим силу, однако это уже не сказалось на ситуации в городе.