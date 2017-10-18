МВД намерено прекратить коррупцию и злоупотребления среди патрульных инспекторов.

Как сообщил глава ведомства Александр Жиздан, полицейских, которые проводят проверки на дорогах, обяжут действовать строго в рамках закона, а водители станут получать ясные разъяснения причин проверок.



«В последние месяцы мы действительно получали немало жалоб от граждан Молдовы на то, что часто останавливают дорожные инспекторы без всяких объяснений. Мы обяжем инспекторов строго соблюдать все положения законодательства», — сказал министр внутренних дел Александр Жиздан.



Министр пообещал изменить подход к организации проверок на дорогах. В частности, число инспекторов увеличится на трассах, где по статистике ДТП случаются особенно часто.