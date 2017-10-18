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11:20 (мск), источник: ЕАН

Свердловские власти пообещали не бросать УрФУ на произвол судьбы

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков пообещал, что власти региона будут помогать Уральскому федеральному университету, который планируется исключить из федеральной программы повышения международной конкурентоспособности вузов «5−100».

«Мы будем лоббировать интересы всех образовательных учреждений, которые расположены на территории Свердловской области, в том числе и УрФУ. В рамках действующего законодательства и того порядка, который принят», — сказал он на брифинге.

Он отметил, что область реализует с вузом и другими учебными заведениями ряд совместных проектов, которые должны привести к положительным изменениям в образовательных учреждениях.

Как пример он назвал проект по работе с одаренными детьми.

«Никакого специального лоббирования нет, за исключением той фундаментальной вещи, которая связана вообще с развитием образования. С УрФУ у нас очень много перспективных проектов, мы считаем, что это достаточно перспективная вещь, и университет, конечно, будем поддерживать», — добавил вице-губернатор. При этом Креков не смог объяснить, как конкретно областное правительство может защитить вуз в случае принятия невыгодных для него решений на уровне правительства РФ.

Напомним, министр образования РФ Ольга Васильева предложила сократить список участников программы «5−100», чтобы не распылять бюджетные средства. Министр считает, что нужно сосредоточиться на поддержке шести вузов, в число которых уральский университет не попал.

УрФУ в данный момент входит в топ-300 вузов Восточной Европы.

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