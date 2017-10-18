Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Секс сокращает жизнь
"Объясните, зачем": депутат опубликовала фото охраны Порошенко
В правительстве Украины предложили уничтожить Россию ради Крыма
В Москве эвакуировали Ярославский вокзал
Жены Трампа поспорили из-за статуса первой леди США Американские СМИ обсуждают неожиданное высказывание первой жены Дональда Трампа Иваны
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Анна Седокова показала фото груди – СМИ
СМИ: Ефремов объяснил почему не хочет ехать в Крым
82-летний Армен Джигарханян разводится с молодой женой
Oxxxymiron поучаствовал в международном рэп-баттле
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
Секс сокращает жизнь
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Упавшая с трапа в Пулково девочка скончалась
Фоторепортажи
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
8ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
11:28 (мск), источник: НТА-Приволжье

Дума Нижнего Новгорода отказалась рассматривать вопрос об отмене частных маршрутов Т-23 и Т-55

Нижний Новгород. 18 октября. НТА-Приволжье — Дума Нижнего Новгорода отказалась рассматривать вопрос об отмене частных маршрутов Т-23 и Т-55.

Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», присутствующий на заседании Думы 18 октября, данный вопрос был предложен для рассмотрения депутатом Игорем Богдановым.

По его словам, департамент транспорта горадминистрации предоставляет депутатам недостоверную информацию об отмене маршрутов Т-23 и Т-55. Представители департамента заявляли, что они отменены согласно комплексной транспортной схеме, но по факту там об отмене данных маршрутов не говорится.

Как отметил в свою очередь депутат Игорь Нагорный, депутаты не имеют права вмешиваться в работу администрации, а отмена и введение маршрутов как раз ее непосредственное решение. Дума может лишь рекомендовать и помогать в решении вопросов.

Игорь Богданов возразил, что депутаты должны требовать от администрации ответов, так как они представляют своих избирателей и несут перед ними ответственность.

Председатель комиссии по транспорту Алексей Гойхман подчеркнул, что отмена маршрутов проведена в соответствии с планами администрации по формированию новой системы подвозных и магистральных маршрутов. Т-23 и Т-55 были заменены на подвозные и теперь жители все так же могут добраться до нужных им мест, но с пересадками.

Ранее сообщалось, что вопрос создания маршрута общественного транспорта к селу Новопокровское Нижнего Новгорода будет рассмотрен до ноября 2017 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Утвержден календарь выходных дней на 2018 год
«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов
Дочка «Ростеха» обвинила Siemens в угрозе суверенитету России
СМИ: топ-менеджеров «Открытия» внесут в черный список ЦБ
Суд Парижа отправил художника Павленского в психбольницу
В Иркутске произошел пожар в доме для инвалидов
В NASA усомнились в надежности российских космических кораблей
Спорт
«Спартак» разгромил «Севилью» и одержал историческую победу Встреча, состоявшаяся в Москве на стадионе «Открытие-Арена», завершилась со счетом 5:1 в пользу российской команды
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Власти Москвы обсуждают еще 150 площадок под программу реновации
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Москва опередила Дубай по стоимости аренды офисов в небоскребах
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь