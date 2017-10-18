Дума Нижнего Новгорода отказалась рассматривать вопрос об отмене частных маршрутов Т-23 и Т-55
Нижний Новгород. 18 октября.
Нижний Новгород. 18 октября.
Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», присутствующий на заседании Думы 18 октября, данный вопрос был предложен для рассмотрения депутатом Игорем Богдановым.
По его словам, департамент транспорта горадминистрации предоставляет депутатам недостоверную информацию об отмене маршрутов Т-23 и Т-55. Представители департамента заявляли, что они отменены согласно комплексной транспортной схеме, но по факту там об отмене данных маршрутов не говорится.
Как отметил в свою очередь депутат Игорь Нагорный, депутаты не имеют права вмешиваться в работу администрации, а отмена и введение маршрутов как раз ее непосредственное решение. Дума может лишь рекомендовать и помогать в решении вопросов.
Игорь Богданов возразил, что депутаты должны требовать от администрации ответов, так как они представляют своих избирателей и несут перед ними ответственность.
Председатель комиссии по транспорту Алексей Гойхман подчеркнул, что отмена маршрутов проведена в соответствии с планами администрации по формированию новой системы подвозных и магистральных маршрутов. Т-23 и Т-55 были заменены на подвозные и теперь жители все так же могут добраться до нужных им мест, но с пересадками.
Ранее сообщалось, что вопрос создания маршрута общественного транспорта к селу Новопокровское Нижнего Новгорода будет рассмотрен до ноября 2017 года.