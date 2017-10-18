В деле Николая Сандакова инициатива перешла к защите

Прокурор Екатерина Голубенкова, представляющая обвинение в процессе Сандакова, сегодня заявила, что все необходимые доказательства, включая допросы свидетелей, данные оперативных мероприятий и документы, суду уже представлены. Мяч, таким образом, переходит к защите.

«Раз от нас требуют доказательств невиновности, мы начнем с этих эпизодов, с обвинения, основанного на показаниях Тарасова (Евгений Тарасов, бывший сити-менеджер Озерска — прим. редакции), — сообщил “ФедералПресс” адвокат Сандакова Сергей Колосовский. — Будем рассказывать, как реально были организованы выборы в Озерске».

Напомним, бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков обвиняется в мошенничестве — выманивании денег у экс-сити-менеджера Озерска Евгения Тарасова за помощь в продвижении его карьеры (дело возбуждено в марте 2015 года по части 4 статьи 159 УК РФ), и взятке от Игоря Калугина в 1,9 миллиона рублей за помощь в заключении госконтрактов (возбуждено весной 2016 года по части 6 статьи 290 УК РФ). На сегодня оба уголовных дела объединены в одно производство, процесс ведет председатель Советского райсуда Александр Зимин.