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11:33 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В деле Николая Сандакова инициатива перешла к защите

ЧЕЛЯБИНСК, 17 октября, ФедералПресс. Сторона гособвинения закончила представлять доказательства в процессе по уголовному делу бывшего вице-губернатора Николая Сандакова, обвиняемого в мошенничестве и получении взятки. С 1 ноября наступает очередь защиты, сообщили «ФедералПресс» в Советском районном суде Челябинска.

Прокурор Екатерина Голубенкова, представляющая обвинение в процессе Сандакова, сегодня заявила, что все необходимые доказательства, включая допросы свидетелей, данные оперативных мероприятий и документы, суду уже представлены. Мяч, таким образом, переходит к защите.

«Раз от нас требуют доказательств невиновности, мы начнем с этих эпизодов, с обвинения, основанного на показаниях Тарасова (Евгений Тарасов, бывший сити-менеджер Озерска — прим. редакции), — сообщил “ФедералПресс” адвокат Сандакова Сергей Колосовский. — Будем рассказывать, как реально были организованы выборы в Озерске».

Напомним, бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков обвиняется в мошенничестве — выманивании денег у экс-сити-менеджера Озерска Евгения Тарасова за помощь в продвижении его карьеры (дело возбуждено в марте 2015 года по части 4 статьи 159 УК РФ), и взятке от Игоря Калугина в 1,9 миллиона рублей за помощь в заключении госконтрактов (возбуждено весной 2016 года по части 6 статьи 290 УК РФ). На сегодня оба уголовных дела объединены в одно производство, процесс ведет председатель Советского райсуда Александр Зимин.

Сандаков неоднократно заявлял, что оба дела возбуждены по политическим мотивам, с целью заставить чиновника дать показания на бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. «Пустое сфальсифицированные обвинение, ни одного доказательства, прокомментировал ход процесса 18 октября Николай Сандаков. — Готовимся представлять наши доказательства. Буду давать показания поэпизодно, с комментариями к доказательствам и демонстрацией фальсификаций. Забавно, что первое заседание с представлением доказательств защиты приходится на 1 ноября, мой день рождения. Так и отмечу 40 лет!».

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