В деле Николая Сандакова инициатива перешла к защите
ЧЕЛЯБИНСК, 17 октября, ФедералПресс. Сторона гособвинения закончила представлять доказательства в процессе по уголовному делу бывшего
ЧЕЛЯБИНСК, 17 октября, ФедералПресс. Сторона гособвинения закончила представлять доказательства в процессе по уголовному делу бывшего
Прокурор Екатерина Голубенкова, представляющая обвинение в процессе Сандакова, сегодня заявила, что все необходимые доказательства, включая допросы свидетелей, данные оперативных мероприятий и документы, суду уже представлены. Мяч, таким образом, переходит к защите.
«Раз от нас требуют доказательств невиновности, мы начнем с этих эпизодов, с обвинения, основанного на показаниях Тарасова (Евгений Тарасов, бывший
Напомним, бывший
Сандаков неоднократно заявлял, что оба дела возбуждены по политическим мотивам, с целью заставить чиновника дать показания на бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. «Пустое сфальсифицированные обвинение, ни одного доказательства, прокомментировал ход процесса 18 октября Николай Сандаков. — Готовимся представлять наши доказательства. Буду давать показания поэпизодно, с комментариями к доказательствам и демонстрацией фальсификаций. Забавно, что первое заседание с представлением доказательств защиты приходится на 1 ноября, мой день рождения. Так и отмечу 40 лет!».