В Волгограде утвердили кандидатку на пост главы облкомитета по госимуществу
Кандидатуру Анны Писемской утвердили на должность председателя Комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области.
Кандидатуру Анны Писемской утвердили на должность председателя Комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», вопрос был решен в среду, 18 октября, на заседании депутатов. Отметим, что неделю назад пост главы комитета покинула Наталья Жукова. Вместо нее временное исполнение полномочий было возложено на начальника правового управления комитета Анну Писемскую.
Напомним, что рассмотрение ЕР кандидатур на должности руководителей органов исполнительной власти было инициировано главой региона еще в 2014 году.