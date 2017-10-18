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11:31 (мск), источник: Informburo.kz

Акишев прокомментировал арест средств Нацфонда

Глава Национального банка РК Данияр Акишев прокоментировал журналистам после перерыва на пленарном заседании Мажилиса ситуацию с арестованными средствами Национального фонда.

Источник: Informburo.kz

«Во-первых, там была озвучена неверная информация. Потому что средства Нацфонда размещены в ценных бумагах шведских компаний на сумму где-то 100 млн долларов и ценных бумагах компании Голландии где-то на уровне 240 млн долларов. Вся работа в связи с тем, если какие-то иски выставляются, проводится совместно с Министерством юстиции и поэтому только после консультаций с ними мы сможем вам дать комментарий», — сказал Данияр Акишев.

Ранее Азат Перуашев потребовал от Правительства объяснить арест 5 млрд долларов Нацфонда судом Амстердама. Он призвал наказать виновных и принять меры по спасению этой гигантской суммы.

По данным ratel.kz, по решению окружного суда Амстердама наложен арест на акции общей стоимостью 5,2 млрд долларов в голландской компании KMG Kashagan B.V., которая, в свою очередь, владеет долей в 16,88% в Северо-Каспийском консорциуме.

Как говорится в коммюнике пресс-службы компании AscomGroup, суд Амстердама разрешил наложить арест на средства Нацфонда.

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