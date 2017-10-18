Акишев прокомментировал арест средств Нацфонда
Глава Национального банка РК Данияр Акишев прокоментировал журналистам после перерыва на пленарном заседании Мажилиса ситуацию с арестованными средствами Национального фонда.
Глава Национального банка РК Данияр Акишев прокоментировал журналистам после перерыва на пленарном заседании Мажилиса ситуацию с арестованными средствами Национального фонда.
«Во-первых, там была озвучена неверная информация. Потому что средства Нацфонда размещены в ценных бумагах шведских компаний на сумму
Ранее Азат Перуашев потребовал от Правительства объяснить арест 5 млрд долларов Нацфонда судом Амстердама. Он призвал наказать виновных и принять меры по спасению этой гигантской суммы.
По данным ratel.kz, по решению окружного суда Амстердама наложен арест на акции общей стоимостью 5,2 млрд долларов в голландской компании KMG Kashagan B.V., которая, в свою очередь, владеет долей в 16,88% в
Как говорится в коммюнике