Акишев прокомментировал арест средств Нацфонда

«Во-первых, там была озвучена неверная информация. Потому что средства Нацфонда размещены в ценных бумагах шведских компаний на сумму где-то 100 млн долларов и ценных бумагах компании Голландии где-то на уровне 240 млн долларов. Вся работа в связи с тем, если какие-то иски выставляются, проводится совместно с Министерством юстиции и поэтому только после консультаций с ними мы сможем вам дать комментарий», — сказал Данияр Акишев.