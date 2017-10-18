Демократы комментируют слухи о замене Филипа

Источник: Noi.md

Уточнение было сделано после того, как после вчерашнего решения Конституционного суда несколько политиков выдвинули версию о том, что Влад Плахотнюк может быть назначен премьер-министром на время отстранения Игоря Додона от должности президента, а его обязанности перейдут к спикеру.

«Несколько СМИ и некоторые политики распространили вчера фальшивую информацию о возможной замене премьер-министра. В этом контексте, председатель ДПМ Влад Плахотнюк уточняет в четвертый раз в этом году, что нынешнее правительство, под руководством премьера Павла Филипа, доведет свой мандат до конца, нет никакого намерения заменить его на этом посту, и лидер ДПМ не намерен занять эту должность», — говорится в заявлении ДПМ.

Влад Плахотнюк назвал появившуюся в сети фальшивую информацию на эту тему ложью некоторых лиц с отравленным сознанием, прячущихся за своей политической или журналистской деятельностью, чтобы манипулировать общественным мнением.