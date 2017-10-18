Демократы комментируют слухи о замене Филипа
Информация о возможной замене Павла Филипа в должности
Информация о возможной замене Павла Филипа в должности
Уточнение было сделано после того, как после вчерашнего решения Конституционного суда несколько политиков выдвинули версию о том, что Влад Плахотнюк может быть назначен
«Несколько СМИ и некоторые политики распространили вчера фальшивую информацию о возможной замене
Влад Плахотнюк назвал появившуюся в сети фальшивую информацию на эту тему ложью некоторых лиц с отравленным сознанием, прячущихся за своей политической или журналистской деятельностью, чтобы манипулировать общественным мнением.
«Эта фальшивая информация распространялась четыре раза в этом году и каждый раз ДПМ опровергала ее с помощью