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11:47 (мск), источник: Nakanune.ru

Экс-министр транспорта Свердловской области Александр Сидоренко не признал своей вины в суде

Сегодня в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга возобновилось заседание по делу бывшего министра транспорта Свердловской области Александра Сидоренко. Сам экс-чиновник отказался признавать свою вину, передает корреспондент Накануне.RU.

На сегодняшнем заседании представитель прокуратуры напомнила, в чем обвиняют бывшего министра. Выяснилось, что коммерческие организации, которыми, по версии следствия, он незаконно управлял, занимались ремонтом дорог в Нижнем Тагиле, а также участвовали в торгах на ремонт к подъезду к Невьянской башне.

Адвокат Сидоренко попросила уточнение: по ее словам, толком непонятно, в чем обвиняется ее подзащитный, а в обвинении нет даты, когда именно он совершал вменяемые ему преступления.

«Неустановление даты окончания преступления — это нарушение. Необходимо уточнение со стороны гособвинения», — отметила адвокат.

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Также сегодня на заседании присутствовал свидетель — гендиректор ООО «УралДорТехнологии» Роман Жданов. Он рассказал, что они работали вместе с Сидоренко, сотрудничали и даже дружили, а познакомились на дне рождения общего знакомого. Также он пояснил, что его пригласили сотрудники ФСБ на дачу показаний по неправомерным действиям Сидоренко. Жданов отметил, что предлагал заключать договоры Сидоренко, но уже не помнит, какие.

«С 2008 года Сидоренко принимал участие в фирме. Предложил мне передать долю, чтобы предприятие росло и процветало. Взамен ничего не предлагалось. Обсуждалось, что теще отдает 70%. В процессе переговоров это решили, потом теща никак не принимала нигде участия. За нее принимал участие Сидоренко, он участвовал во встречах и совещаниях. Все согласовывалось с ним», — сообщил Жданов.

По его словам, Александр Сидоренко, будучи министром, принимал решения по деятельности предприятия и контролировал финансы, а брат чиновника, который был финансовым директором «УралДорТехнологий», предоставлял отчеты о них. Также Жданов уточнил, что брат Сидоренко был финансистом в предприятии «Инвест Групп», созданном по инициативе экс-министра, и именно оно было учредителем «УралДорТехнологий».

Адвоката Сидоренко возмутили эти показания: она заявила, что Жданова заставили написать заявление в ФСБ. Также защитнице не понравилось, что ее вопросы снимают с рассмотрения: в частности, она спросила, чем Роман Жданов занимался до создания ООО «УралДорТехнологии».

«Спасибо, что напомнили, что надо делать суду», — ответила на это судья.

Сам Александр Сидоренко заявил, что своей вины он не признает. В заседании объявлен перерыв до завтра.

Напомним, Сидоренко обвиняют по статье «Незаконное участие в предпринимательской деятельности». По версии следствия, с марта 2010 года по февраль прошлого года он, работая министром транспорта и связи Свердловской области, а также являясь фактическим владельцем 70% доли в ООО «УралДорТехнологии», оформленной на его тещу, и 100% в ООО «УралТрансПетролиум», учредителем которого выступил его брат, вопреки запрету на занятие предпринимательской деятельностью, установленному законом для госслужащих, преследуя корыстный умысел, лично и через доверенных лиц принимал участие в управлении указанными организациями.

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Ранее Свердловский областной суд отменил постановление районного суда о возвращении дела прокурору и снова направил дело в райсуд для рассмотрения по существу иным составом суда. Вернуть дело в прокуратуру райсуд хотел по причине того, что «не конкретизировано обвинение».

Добавим, процесс по делу Сидоренко должен был стартовать еще в конце сентября, но был перенесен из-за неявки адвоката экс-министра.

Вероника Борзова.

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