В Приднестровье началась ротация российских миротворцев

Источник: Sputnik.md

«Ротация российских миротворческих батальонов в зоне безопасности является плановой и завершится 23 октября», — говорится в сообщении.

По данным ЗВО, ротация пройдет в два этапа. В рамках первого личный состав мотострелкового подразделения погрузит штатное вооружение и имущество на технику, а в рамках второго совершит марш в центральный участок зоны безопасности, находящийся в Дубоссарах.

На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.