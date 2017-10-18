Промышленники Хабаровска уверены, что новый налог не принесет дохода ни городу, ни краю
Предприниматели считают, что их банкротство в связи с новыми тарифными ставками — лишь вопрос времени.
Предприниматели считают, что их банкротство в связи с новыми тарифными ставками — лишь вопрос времени.
Хабаровск, 18 октября, AmurMedia.
Повышение налога на землю, которое накануне, 17 октября, утвердили в хабаровской городской думе, вызвало негодование подавляющего большинства местных коммерсантов. Руководители промышленных предприятий уверены: новая ставка неизбежно потянет за собой необходимость поднять цены на товары и услуги. Итог, по мнению бизнесменов, предсказуем — падение спроса, массовое банкротство и брешь в бюджете как Хабаровска, так и всего региона, сообщает корр. ИА AmurMedia.
С учетом всех расходов, бизнесменам придется оплачивать немаленькие счета и принимать меры для компенсации этих трат. Самое очевидное решение — поднимать цены на свои товары и услуги, но это палка о двух концах, утверждали предприниматели. В рядах противников нового законопроекта выступил и генеральный директор АО «Хабаровское предприятие промышленного железнодорожного транспорта» Сергей Пищатский.
«У моего предприятия сейчас около 30 гектаров земель. Это выливается в 700 млн кадастровой стоимости. Грубо говоря, умножьте на 0,3 и еще на пять — сколько в итоге получится? Добавьте расход на дизельное топливо, которое у нас в цене поднялось почти на 10%. Еще материалы верхнего строения пути, одна шпала в 1,6 раза подорожала. Я уже не говорю о тепловозе, он 80 млн стоит. Подъем налога на землю увеличит наши тарифы на 7−8%. Мы сегодня обслуживаем больше 100 предприятий и, если суммировать все наши повышенные расходы, получается огромная сумма. Выходит, что предприятие, которое я возглавляю, вынуждено будет баснословно задирать цены, поднимая тарифы, которые наши клиенты просто не выдержат. Мы уже не будем их обслуживать. Либо мы
Кроме того, гендиректор АО «Хабаровское предприятие промышленного железнодорожного транспорта» озвучил недоумение по поводу разделения участков на категории. Новые поправки касаются земель, которые относятся к промышленной группе. Это территории для размещения железнодорожных путей, производственного строительства и размещения соответствующих зданий и сооружений. Туда же отнесли земли, где размещают аэро— и железнодорожные вокзалы, в соответствии с Налоговым кодексом России. Но аналогичное положение Земельного кодекса противоречит данным, которые зачитал представитель финансового департамента администрации Хабаровска. Как следствие, возникает вопрос к расчетам.
«Я не понял, почему мы вошли в категорию “Прочие”? Согласно 394-й статье Налогового кодекса? Но, извините, Земельный кодекс нас относит к землям транспорта. Я готов привести некоторые цифры, не совсем по налогам, а по арендной плате. В РЖД за пути общего пользования аренда составляет порядка 41,1 рубля за 1 гектар. А пути не общего пользования, к которым мы относимся — 91,1 рубля, но
Информагентство сообщало, что наряду с повышением налоговой ставки для промышленников, финансовый департамент сделал исключение для управляющих компаний ТОР. В течение трех лет им будут предоставлять те же льготы, что и прочим резидентам.