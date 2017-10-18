Промышленники Хабаровска уверены, что новый налог не принесет дохода ни городу, ни краю

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Хабаровск, 18 октября, AmurMedia.

Повышение налога на землю, которое накануне, 17 октября, утвердили в хабаровской городской думе, вызвало негодование подавляющего большинства местных коммерсантов. Руководители промышленных предприятий уверены: новая ставка неизбежно потянет за собой необходимость поднять цены на товары и услуги. Итог, по мнению бизнесменов, предсказуем — падение спроса, массовое банкротство и брешь в бюджете как Хабаровска, так и всего региона, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Информагентство сообщало, что накануне в городской думе приняли поправки к положению о налогах на территории дальневосточной столицы. Ряд льгот по тарифной ставке на земельные участки, принадлежащие предприятиям, отменили: это было сделано для выравнивания с Налоговым кодексом России. Вместо 0,3% от кадастровой стоимости территории, промышленникам теперь придется платить 1,5 процента — не такая уж и большая цифра.

С учетом всех расходов, бизнесменам придется оплачивать немаленькие счета и принимать меры для компенсации этих трат. Самое очевидное решение — поднимать цены на свои товары и услуги, но это палка о двух концах, утверждали предприниматели. В рядах противников нового законопроекта выступил и генеральный директор АО «Хабаровское предприятие промышленного железнодорожного транспорта» Сергей Пищатский.

«У моего предприятия сейчас около 30 гектаров земель. Это выливается в 700 млн кадастровой стоимости. Грубо говоря, умножьте на 0,3 и еще на пять — сколько в итоге получится? Добавьте расход на дизельное топливо, которое у нас в цене поднялось почти на 10%. Еще материалы верхнего строения пути, одна шпала в 1,6 раза подорожала. Я уже не говорю о тепловозе, он 80 млн стоит. Подъем налога на землю увеличит наши тарифы на 7−8%. Мы сегодня обслуживаем больше 100 предприятий и, если суммировать все наши повышенные расходы, получается огромная сумма. Выходит, что предприятие, которое я возглавляю, вынуждено будет баснословно задирать цены, поднимая тарифы, которые наши клиенты просто не выдержат. Мы уже не будем их обслуживать. Либо мы просто-напросто банкротимся, китайцам сдаем наши рельсы и уходим в сторону», — обрисовал картину Сергей Пищатский, аргументируя свои возражения к законопроекту Гордумы.

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Кроме того, гендиректор АО «Хабаровское предприятие промышленного железнодорожного транспорта» озвучил недоумение по поводу разделения участков на категории. Новые поправки касаются земель, которые относятся к промышленной группе. Это территории для размещения железнодорожных путей, производственного строительства и размещения соответствующих зданий и сооружений. Туда же отнесли земли, где размещают аэро— и железнодорожные вокзалы, в соответствии с Налоговым кодексом России. Но аналогичное положение Земельного кодекса противоречит данным, которые зачитал представитель финансового департамента администрации Хабаровска. Как следствие, возникает вопрос к расчетам.

«Я не понял, почему мы вошли в категорию “Прочие”? Согласно 394-й статье Налогового кодекса? Но, извините, Земельный кодекс нас относит к землям транспорта. Я готов привести некоторые цифры, не совсем по налогам, а по арендной плате. В РЖД за пути общего пользования аренда составляет порядка 41,1 рубля за 1 гектар. А пути не общего пользования, к которым мы относимся — 91,1 рубля, но почему-то за квадратный метр. Это, извините, 911 тысяч рублей за гектар. Это в 26,5 раза больше, чем пути общего пользования. И я поддерживаю выступивших тут: нам придется повышать цены, а потом мы обанкротимся. Потом “Железная дорога” наши рельсы под пути общего пользования возьмет. И все налоги, которые худо-бедно приходили в край и город — они уйдут. Сами понимаете, куда. Вот и вся картина», — резюмировал Сергей Пищатский.