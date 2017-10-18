Депутаты предложат Травникову расторгнуть «мусорную» концессию
НОВОСИБИРСК, 18 октября, ФедералПресс. Комитет Законодательного собрания по строительству,
НОВОСИБИРСК, 18 октября, ФедералПресс. Комитет Законодательного собрания по строительству,
По словам председателя комитета по строительству,
Напомним, что 22 июля 2016 года власти подписали с ООО «Экология-Новосибирск» соглашение, в котором устанавливался необоснованно завышенный объем мусора, что может привести к недозагрузке мусоросортировочных комплексов, что приведет к необходимости возмещать концессионеру недополученные доходы.
Все это ударит как по областному бюджету, так и по карманам жителей региона в связи с повышением тарифов на вывоз мусора. Концессию отказалась согласовать и УФАС, так как полигон противоречит правилам использования воздушного пространства и инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов.
«По этой причине вопрос о концессии был перенесен с прошлого заседания комитета, так как губернатор попросил его доработать в ходе экспертных групп. Не могу сказать, что это была удачная компания. Не был определен состав групп, не было заключительной части. Любая работа требует подведения итогов. Но, к сожалению, никто не увидел резюме экспертных групп о заключительном решении или хотя бы представления этих экспертных групп для обоснования принятого решения», — отметил Покровский.
Также он отметил, что комитет продолжит работу над созданием системы обращения с мусором, выполняя федеральную программу. Решение этого вопроса будет происходить в ходе рабочих групп. Также заксобрание региона разрабатывает законодательную норму, согласно которой принятие концессионных соглашений будет обсуждаться с депутатами регионального парламента.