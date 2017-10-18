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11:54 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Депутаты предложат Травникову расторгнуть «мусорную» концессию

НОВОСИБИРСК, 18 октября, ФедералПресс. Комитет Законодательного собрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам направит к врио губернатора Новосибирской области предложение расторгнуть концессионное соглашение о создании в Новосибирске мусоросортировочного комплекса. Обращение будет вынесено на очередную сессию регионального парламента.

По словам председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Евгения Покровского, концессию обсуждали все, начиная общественными организациями и заканчивая федеральными структурами. В итоге рабочие группы пришли к выводу, что «мусорную концессию» утверждать нельзя.

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Напомним, что 22 июля 2016 года власти подписали с ООО «Экология-Новосибирск» соглашение, в котором устанавливался необоснованно завышенный объем мусора, что может привести к недозагрузке мусоросортировочных комплексов, что приведет к необходимости возмещать концессионеру недополученные доходы.

Все это ударит как по областному бюджету, так и по карманам жителей региона в связи с повышением тарифов на вывоз мусора. Концессию отказалась согласовать и УФАС, так как полигон противоречит правилам использования воздушного пространства и инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов.

«По этой причине вопрос о концессии был перенесен с прошлого заседания комитета, так как губернатор попросил его доработать в ходе экспертных групп. Не могу сказать, что это была удачная компания. Не был определен состав групп, не было заключительной части. Любая работа требует подведения итогов. Но, к сожалению, никто не увидел резюме экспертных групп о заключительном решении или хотя бы представления этих экспертных групп для обоснования принятого решения», — отметил Покровский.

Также он отметил, что комитет продолжит работу над созданием системы обращения с мусором, выполняя федеральную программу. Решение этого вопроса будет происходить в ходе рабочих групп. Также заксобрание региона разрабатывает законодательную норму, согласно которой принятие концессионных соглашений будет обсуждаться с депутатами регионального парламента.

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