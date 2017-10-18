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12:34 (мск), источник: РИА Крым

Ефим Фикс стал вице-спикером крымского парламента

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости Крым. На должность заместителя председателя Государственного совета Республики Крым избран Ефим Фикс, который до этого занимал пост председателя комитета ГС по вопросам государственного строительства и местного самоуправления. Такое решение на пленарном заседании парламента РК в среду поддержали 54 депутата.

Источник: Reuters

«Избрать на государственную должность заместителя председателя Государственного совета Республики Крым Фикса Ефима Зисьевича на срок полномочий Государственного совета Республики Крым первого созыва», — говорится в документе.

Таким образом, на сегодняшний день у главы ГС РК Владимира Константинова три заместителя: Наталья Маленко, Ремзи Ильясов и Ефим Фикс.

Ефим Фикс родился 27 ноября 1946 года в городе Ковель Волынской области Украинской ССР. Имеет высшее образование, в 1979 году окончил Дальневосточный государственный университет по специальности «история», получил квалификацию историка, преподавателя истории и обществоведения. Полковник.

С ноября 1965 года по октябрь 1994 года служил в Вооруженных Силах СССР и Украины на партийно-политических должностях.

Депутат Верховного совета Крыма созыва 1990−1994 годов, народный депутат Украины созыва 2004−2006 годов, депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым созывов 2006—2010 годов и 2010−2014 годов.

С 19 сентября 2014 года — депутат Государственного совета Республики Крым первого созыва.

С ноября 2015 года занимает должность председателя Комитета ГС РК по вопросам государственного строительства и местного самоуправления.

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