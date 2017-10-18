Более 20 регионов России съедутся на Форум предпринимательства Сибири
В системе предварительной регистрации
В системе предварительной регистрации
Завтра, 19 октября, в Красноярске начнет работу XVI межрегиональный Форум предпринимательства Сибири.
К этой минуте в системе предварительной регистрации
Гости съедутся со всей России, включая Москву, Краснодарский край, Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую, Иркутскую, Вологодскую, Волгоградскую, Ульяновскую области, республики Крым и Хакасия, Омск, Красноярск и Красноярский край, Монголию.
Для участников и посетителей форума предпринимательства Сибири запланировано порядка 40 мероприятий: круглых столов, семинаров, конференций, тренингов, консультаций и презентаций. С подробной программой форума можно ознакомиться по ссылке.
Одновременно с форумом все три дня будет работать Ярмарка недвижимости — ежегодная выставка российских и зарубежных объектов жилой и коммерческой недвижимости, операций с ней, услуг по её обустройству, ипотечного кредитования и страхования недвижимости. Ознакомиться с программой Ярмарки можно, перейдя по ссылке.
Форум предпринимательства Сибири и Ярмарка недвижимости откроются завтра, 19 октября, и продлятся до 21 октября включительно в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Вход свободный.