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12:37 (мск), источник: Югополис

Чиновник, обещавший «оторвать бошки» оппозиционерам, ушел с поста замглавы Ейского района

По сообщению местных СМИ Евгений Крутько переходит на работу в Краснодар.

16 октября на планерке в администрации глава Ейского района Юрий Келембет сообщил о том, что заместитель главы района Евгений Крутько покидает свой пост. Пока не назначен его преемник, обязанности зама будут перераспределены между другими заместителями главы.

По данным местных СМИ, Евгений Крутько переходит на работу в Краснодар, однако куда именно — пока неизвестно.

Кадровые изменения в районной администрации также прокомментировал изданию «Голос Кубани» оппозиционный депутат местного совета самовыдвиженец Александр Коровайный:

«Объявили об уходе из Ейской администрации заместителя главы района Евгения Крутько. Одного из двух людей, угрожавших мне перед выборами. Это шанс, что работа администрации станет продуктивней», — сказал он.

Коровайный также отметил, второй чиновник, принимавший участие в угрозах, — начальник управления по внутренней политике Иван Савин, в данный момент продолжает занимать свой пост.

«Голос Кубани» 28 сентября опубликовал аудиозапись с угрозами физической расправы оппозиционерам от чиновников.

Заместителем главы Ейского района Евгений Крутько был назначен в январе 2016 года.

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