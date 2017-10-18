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12:28 (мск), источник: Uzdaily.uz

Посол Узбекистана в США вручил копии верительных грамот

Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в США Жавлон Вахабов 17 октября вручил копии верительных грамот исполняющей обязанности начальника протокола Госдепартамента США Кэтрин Хендерсон.

Источник: Uzdaily.uz

По данным МИД Узбекистана, в церемонии приняли участие руководители подразделений Госдепартамента, курирующие отношения США с Узбекистаном и с регионом в целом.

Американские дипломаты приветствовали нового Посла Узбекистан в США и выразили надежду на более активное развитие двусторонних отношений в дальнейшем.

Согласно американскому дипломатическому протоколу, с момента вручения копий верительных грамот в Госдепартаменте Посол считается приступившим к исполнению своих обязанностей де-факто. После вручения оригиналов верительных грамот Президенту США в Белом доме статус полноправного Посла будет закреплен де-юре.

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