Посол Узбекистана в США вручил копии верительных грамот
Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в США Жавлон Вахабов 17 октября вручил копии верительных грамот исполняющей обязанности начальника протокола Госдепартамента США Кэтрин Хендерсон.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в США Жавлон Вахабов 17 октября вручил копии верительных грамот исполняющей обязанности начальника протокола Госдепартамента США Кэтрин Хендерсон.
По данным МИД Узбекистана, в церемонии приняли участие руководители подразделений Госдепартамента, курирующие отношения США с Узбекистаном и с регионом в целом.
Американские дипломаты приветствовали нового Посла Узбекистан в США и выразили надежду на более активное развитие двусторонних отношений в дальнейшем.
Согласно американскому дипломатическому протоколу, с момента вручения копий верительных грамот в Госдепартаменте Посол считается приступившим к исполнению своих обязанностей