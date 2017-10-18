Посол Узбекистана в США вручил копии верительных грамот

Источник: Uzdaily.uz

По данным МИД Узбекистана, в церемонии приняли участие руководители подразделений Госдепартамента, курирующие отношения США с Узбекистаном и с регионом в целом.

Американские дипломаты приветствовали нового Посла Узбекистан в США и выразили надежду на более активное развитие двусторонних отношений в дальнейшем.