Владимир Джабаров: после разгрома в Сирии террористы вернутся в Среднюю Азию или на Кавказ

Источник: Podrobno.uz

По словам руководителя внешнеполитического ведомства, в настоящий момент есть несколько моментов, которые нужно срочно решить и обсудить. К тому же, Сергей Шойгу призвал сплотить усилия всего мира для борьбы с терроризмом.

Первый зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров поделился своим мнением о будущем региона.

«То, что сказал министр обороны РФ, радует. Ну это понятно, сейчас более 93% территорий контролируют правительственные войска. Правильно говорил и Владимир Путин, и другие лидеры, что террористы не испарились, они же не все уничтожены, они могут передислоцироваться в другие регионы, в том числе мы не исключаем их возвращение в Среднюю Азию, перетекания на Северный Кавказ. Поэтому их передвижение будут внимательно отслеживать спецслужбы и другие соответствующие органы», — сказал сенатор. .

По словам Владимира Джабарова, после победы над террористами, Сирии предстоит провести ряд реформ. .

«В Сирии главное — чтобы наступил мирный процесс. Нужно проводить реформу избирательную, проводить выборы, чтобы весь сирийский народ, все слои населения участвовали в создании нового сирийского государства», — заключил Джабаров.