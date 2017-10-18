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13:11 (мск), источник: Podrobno.uz

Владимир Джабаров: после разгрома в Сирии террористы вернутся в Среднюю Азию или на Кавказ

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Операция в Сирии приближается к завершению. Об этом 16 октября заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с коллегой из Израиля Авигдором Либерманом.

Источник: Podrobno.uz

По словам руководителя внешнеполитического ведомства, в настоящий момент есть несколько моментов, которые нужно срочно решить и обсудить. К тому же, Сергей Шойгу призвал сплотить усилия всего мира для борьбы с терроризмом.

Первый зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров поделился своим мнением о будущем региона.

«То, что сказал министр обороны РФ, радует. Ну это понятно, сейчас более 93% территорий контролируют правительственные войска. Правильно говорил и Владимир Путин, и другие лидеры, что террористы не испарились, они же не все уничтожены, они могут передислоцироваться в другие регионы, в том числе мы не исключаем их возвращение в Среднюю Азию, перетекания на Северный Кавказ. Поэтому их передвижение будут внимательно отслеживать спецслужбы и другие соответствующие органы», — сказал сенатор. .

По словам Владимира Джабарова, после победы над террористами, Сирии предстоит провести ряд реформ. .

«В Сирии главное — чтобы наступил мирный процесс. Нужно проводить реформу избирательную, проводить выборы, чтобы весь сирийский народ, все слои населения участвовали в создании нового сирийского государства», — заключил Джабаров.

Напомним, Сергей Шойгу уже докладывал о приближении завершения военной операции в Сирии. Об этом он заявил в начале 2017 года, когда выступал в нижней палате парламента. Стоит отметить, что начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской рассказал, что в Сирии осталось освободить от террористов менее 8% территории страны.

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